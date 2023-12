F1 a un passo dall'accordo con Madrid: dal 2026 un nuovo GP cittadino in calendario

Liberty Media sarebbe in procinto di annunciare l'accordo pluriennale per una corsa intorno all'IFEMA: a rischio il rinnovo di contratto con il Circuit de Catalunya di Barcellona

La Formula 1 vuole portare i piloti e lo show in pista sempre più vicino agli appassionati e il trend degli ultimi anni lo dimostra: con le ultime aggiunte di Jeddah, Miami e Las Vegas, gli organizzatori del Mondiale hanno mostrato di voler puntare sempre più su circuiti cittadini di nuova generazione – quindi molto veloci e tecnici, di certo lontani dal prototipo storico di Monte Carlo – per riempire il calendario. La prossima tappa potrebbe essere quella di Madrid, che dovrebbe ospitare un GP cittadino a partire dal 2026 essendo in procinto di firmare un contratto pluriennale con Liberty Media.

F1 GP Spagna 2021, Barcellona: Atmosfera del circuito

LOCATION A svelare l’indiscrezione è il giornale iberico Ok Diario, che riporta come gli organizzatori abbiano lavorato sottotraccia negli ultimi mesi per portare le monoposto nel cuore della capitale spagnola a più di 40 anni dall’ultima gara disputata sul circuito di Jarama. A differenza della pista che si trova a una trentina di km da Madrid e su cui si è corso a fasi alterne tra il 1968 e il 1981, stavolta l’obiettivo sembrerebbe quello di correre direttamente in città e l’area individuata dovrebbe essere quella del polo fieristico-espositivo IFEMA, che peraltro quest’anno ha ospitato la mostra ufficiale “The Formula 1 Exhibition” (attesa a Vienna nel 2024). La pista, lunga circa 5 km, si snoderebbe dunque intorno all’IFEMA nella zona di Valdebebas, lambendo il centro sportivo Ciudad Real Madrid dove si allena la squadra di calcio più titolata al mondo.

VEDI ANCHE

F1 GP Spagna 2022, Barcellona: atmosfera del circuito

DOPPIO GP IN SPAGNA? Le trattative sembrano a buon punto, tanto che mancherebbe in pratica soltanto l’annuncio dell’ingresso di Madrid nel calendario F1 2026, quello del debutto delle nuove power unit ibride (e del team Audi-Sauber). C’è però da dire che il GP di Spagna a Barcellona ha già un contratto fino al 2026, il che rende possibile l’ipotesi di un doppio appuntamento spagnolo in quella stagione, a scapito di qualche altro circuito che intanto potrebbe uscire (Stefano Domenicali ha più volte chiarito di ritenere 24 GP come limite massimo per la F1). E in tal senso che alcuni leggerebbero il fatto che la Formula 1 ha registrato in Spagna il marchio “Gran Premio di Madrid” per affiancarlo a quello del Gran Premio di Spagna, che si tiene invece a Barcellona. Difficile però che il Paese possa mantenere due gare anche dopo il 2026, anche in considerazione del fatto che la Catalogna era stata già a rischio esclusione dal calendario negli anni scorsi. In Spagna, tutte le strade portano a Madrid…

Pubblicato da Salvo Sardina, 05/12/2023