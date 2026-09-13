F1 Madrid, Gara: Antonelli implacabile e pure fortunato, Norris fermato dalla Virtual Safety Car

Inarrestabile, lucido e cinico. Andrea Kimi Antonelli conquista l'ottavo successo di una stagione da incorniciare, imponendosi nel GP di Spagna sul tracciato cittadino del Madring. Su una pista che si è confermata particolarmente ostica per i sorpassi e i duelli ruota a ruota, il diciannovenne bolognese della Mercedes ha fatto valere l'opportunismo tattico, consolidando ulteriormente la sua leadership nella classifica del Mondiale Piloti.

Il momento di svolta della gara è arrivato al giro 14: il ritiro dell'Aston Martin di Lance Stroll per un guasto meccanico ha provocato l'ingresso della Virtual Safety Car. La neutralizzazione è scattata subito dopo il passaggio sul traguardo del leader Lando Norris, consentendo ad Antonelli e a Max Verstappen di rientrare immediatamente ai box per montare un treno di gomme Hard da portare fino al traguardo.

Norris battuto dalla tattica, podio amaro

Sfortunato nella tempistica, Norris si è dovuto fermare per la sosta solo al giro successivo, a gara ormai ripartita. L'inglese della McLaren è rientrato in pista alle spalle dei due rivali e, pur dimostrando un ritmo gara nettamente superiore che gli ha permesso di ricucire lo strappo a suon di giri record, s'è dovuto scontrare con l'impossibilità di superare nei tratti guidati di Madrid.

Antonelli ha così gestito la macchina fino sotto la bandiera a scacchi senza mai correre rischi reali, precedendo un solido Max Verstappen (2° con la Red Bull) e lo stesso Norris, costretto ad accontentarsi della terza piazza.

Ferrari: Leclerc sfiora l'impresa, subito fuori Hamilton

Prosegue il digiuno da podio per la Scuderia Ferrari, giunta alla quarta gara consecutiva a secco di trofei. Charles Leclerc, scattato con mescola Hard, ha impostato una gara d'attesa prolungando il primo stint fino ai giri finali nella speranza di una Safety Car o di un'interruzione con bandiera rossa. Nonostante una seconda parte di GP soporifera che non ha regalato stravolgimenti, il monegasco porta a casa un dignitoso quarto posto, forte anche di diversi passaggi condotti al comando prima della sosta.

Domenica da incubo invece per Lewis Hamilton: il quarantunenne britannico è stato costretto al ritiro dopo pochissimi passaggi a causa di un guasto all'impianto frenante della sua SF-26.

Russell punito dalla strategia

Weekend amaro invece per l'altra Mercedes di George Russell (5°), anch'esso danneggiato dalla VSC iniziale per via della partenza su gomma Hard. Il passaggio alle Medium non ha dato i frutti sperati per via dell'alto degrado della mescola morbida, costringendolo a un secondo stop unico tra i big.

Sesta piazza d'oro per Liam Lawson, al suo miglior risultato stagionale sulla Red Bull ufficiale prima del rientro di Isack Hadjar. Completano la top-10 Franco Colapinto (Alpine), Oscar Piastri (McLaren), Arvid Lindblad (Racing Bulls) e Nico Hülkenberg (Audi).

Il calendario F1: a Baku inizia la fase asiatica

Archiviato il weekend del GP di Spagna 2026, la F1 si prende un weekend di riposo per poi volare in Azerbaijan, a Baku, per cominciare la terza e ultima fase del calendario, tra Asia e America.

Nell'attesa, su MotorBox trovate le pagelle del fine settimana madrileno, il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito di Madrid e le classifiche generali del campionato.

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