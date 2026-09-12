F1 Madrid, Qualifiche: Norris all'improvviso in pole! Beffa Antonelli, Hamilton 4°, Leclerc 5°

In un sabato pomeriggio di qualifiche ad alto tasso d'adrenalina, il Madring incorona Lando Norris. Il pilota della McLaren, che aveva iniziato il weekend del GP di Spagna nel peggiore dei modi rimanendo fermo nei box per tutta la sessione di FP2 a causa di un problema al cambio, si è reso protagonista di un recupero prodigioso culminato in un'impresa capolavoro nel finale della Q3.

Abbattendo di ben sette decimi il proprio tempo tra il primo e il secondo tentativo lanciato, l'inglese ha infine stampato un pazzesco 1:31.824. Un giro veloce da antologia che ha strappato la pole position dalle mani del dominatore delle prove libere, Andrea Kimi Antonelli, costretto a piegarsi al rivale per un’inezia: appena 11 millesimi di secondo.

Verstappen in lotta, amarezza Ferrari

La caccia al palo nel capoluogo spagnolo ha visto ben cinque piloti racchiusi in meno di due decimi. A spuntarla per la terza piazza è stato Max Verstappen: dopo essere stato il più rapido nella tagliola della Q2, l'olandese della Red Bull si è inserito a sorpresa nel duello di testa fermando il cronometro a 140 millesimi da Norris.

Masticano amaro in casa Scuderia Ferrari. Le SF-26 si sono dimostrate competitive per tutto il turno, ma una manciata di imperfezioni nel primo settore ha condannato le Rosse alla seconda fila. Lewis Hamilton ottiene infatti il quarto tempo a 189 millesimi dalla vetta: l'inglese assapora peraltro il rammarico per aver accarezzato l'impresa, visto che si trovava in pole position provvisoria al termine del primo tentativo in Q3.

Charles Leclerc, sprovvisto del motore aggiornato cosiddetto ADUO-2 (ma forse danneggiato dopo l'impatto ad alta velocità di Monza), si accoda al compagno di squadra in quinta posizione, distanziato di soli 195 millesimi dal poleman.

Russell e Piastri staccati dai leader

Decisamente più opaca la prestazione dell'altra Mercedes di George Russell. Il britannico prosegue nel suo momento di appannamento rispetto al compagno di garage Antonelli, chiudendo 6° a oltre tre decimi dalla vetta.

Alle sue spalle si posiziona la seconda McLaren di Oscar Piastri (7°), ancora lontano dai picchi prestazionali espressi lo scorso anno. Completano le prime dieci posizioni in griglia Liam Lawson (8° con la Red Bull), un ottimo Franco Colapinto (9° su Alpine) e Arvid Lindblad (10° per la Racing Bulls).

Il programma del GP a Madrid: sale la febbre per la prima del Madring

Il programma del GP di Spagna 2026 di F1 attende soltanto il suo momento culminante, la gara che assegnerà i punti: l'appuntamento è dunque per le 15.00 del pomeriggio di domenica 13 settembre.

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