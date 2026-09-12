F1 Madrid, FP3: Kimi Antonelli svetta nel caos. Oncidente per Hamilton, Leclerc 2°

Antonelli davanti anche nelle FP3: è ancora il più veloce al Madring! Hamilton a muro, interruzione di 40 minuti e Bearman KO

L'universo della Formula 1 continua a parlare la lingua di Andrea Kimi Antonelli. Nella terza e ultima sessione di prove libere del GP di Spagna, il 20enne della Mercedes ha ribadito il suo momento magico stampando un tempo di 1:32.797. Antonelli si candida così con autorità alla pole position del pomeriggio.

La sessione si è rivelata estremamente frammentata e caotica, caratterizzata da incidenti che hanno costretto la Direzione Gara a congelare il tempo per consentire ai piloti di disputare gli ultimi minuti utili per la simulazione di qualifica.

Hamilton sbatte in curva-22, l'ingegnere lo stoppa via radio

A causare la prima ed estenuante interruzione a metà turno è stato Lewis Hamilton. Il britannico della Ferrari ha perso il controllo della sua SF-26 nel tratto di curva 22 mentre completava un giro lanciato, impattando contro le barriere e rompendo l'ala anteriore.

Lewis Hamilton locks up and hits the barrier! 😳



Here is how the incident unfolded... 👀#F1#SpanishGPpic.twitter.com/YDTN59NAlC — Formula 1 (@F1) September 12, 2026

Hamilton ha tentato inizialmente di rientrare ai box con la macchina danneggiata, ma è stato perentoriamente bloccato via radio dal suo ingegnere di pista Carlo Santi: un richiamo che ha evitato sanzioni ufficiali da parte della FIA per aver guidato con una gomma bucata e l'ala incastrata sotto il fondo. Le riparazioni alle barriere hanno richiesto quasi 40 minuti di stop, spingendo i commissari a fermare il cronometro della sessione.

Leclerc inseguitore di lusso, rinascono le McLaren

Alla ripartenza, Charles Leclerc si è confermato specialista dei tracciati cittadini agguantando la seconda posizione con un ritardo di soli 166 millesimi da Antonelli. Alle spalle del monegasco si è vista la reazione d'orgoglio della McLaren, con Oscar Piastri terzo e Lando Norris quarto, abile a recuperare il terreno perso per il problema al cambio del venerdì. Alle loro spalle, la Red Bull di Max Verstappen.

In grande difficoltà appare invece George Russell: l'inglese della Mercedes non ha trovato il ritmo chiudendo 6° con oltre sette decimi di margine dal compagno di squadra.

La seconda bandiera rossa causata da Bearman

A tempo quasi scaduto la sessione si è chiusa con una seconda bandiera rossa per via dello schianto di Oliver Bearman, finito a muro con la sua Haas in curva 11.

Nooo, Ollie!



The Haas driver loses control and hits the wall in the final moments of FP3 😳#F1#SpanishGPpic.twitter.com/hpsS2lksRk — Formula 1 (@F1) September 12, 2026

Chiudono la top-10 Liam Lawson (7° su Red Bull), Nico Hülkenberg (8° su Audi-Sauber), lo sfortunato Lewis Hamilton (9°, senza aver potuto disputare l'ultimo tentativo veloce) e Gabriel Bortoleto (10°).

Il programma del GP a Madrid: alle 16.00 le qualifiche

Il programma del GP di Spagna 2026 di F1 prosegue con le qualifiche che decidono una griglia di partenza che si preannuncia particolarmente importante per il risultato di domenica, viste le difficoltà a superare sul circuito del Madring. L'appuntamento è alle 16.00 del pomeriggio.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito di Madrid e le classifiche generali del campionato.

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