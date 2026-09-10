F1 GP Spagna 2026: orari, meteo e segreti del circuito di Madrid

Archiviata la scorpacciata di emozioni del weekend del nostro GP di casa, a Monza, la Formula 1 torna subito in pista e lo fa sull'unico circuito novità della stagione: il paddock dei GP debutta infatti al Madring, il nuovissimo tracciato semi-cittadino (in realtà metà della pista è permanente mentre il resto del circuito è ricavato sulle strade normalmente aperte al traffico veicolare) di Madrid: una pista, quella che ospiterà per 10 anni almeno il GP di Spagna ambiziosa e di moderna concezione. E in piena città, facilmente raggiungibile dal centro con la metropolitana, e che sorge intorno al centro fieristico IFEMA, nella zona di Valdebebas.

Antonelli sulle ali dell'entusiasmo

Ovviamente, dopo la vittoria davanti al pubblico italiano che l'ha forse definitivamente consacrato come un pilota molto amato dai tifosi, per quanto non al volante della Ferrari, l'osservato numero uno non potrebbe che essere Andrea Kimi Antonelli. Il bolognese ha infatti ancora ulteriormente allungato il suo margine di vantaggio in classifica mondiale, superando negli ultimi giri di gara il compagno di squadra George Russell.

La Ferrari cerca il riscatto

E poi c'è la Ferrari, che è uscita con le ossa ammaccate (quasi letteralmente, se consideriamo l'incidente in gara alla curva Parabolica Alboreto) dal weekend di Monza. Charles Leclerc sta bene e sarà regolarmente in pista, peraltro con la power unit dell'incidente che non è risultata danneggiata. C'è però da valutare il rapporto con il compagno di squadra Lewis Hamilton, dopo quella ''sportellata'' al via che ha spinto l'inglese a lamentarsi pubblicamente per l'assenza di regole d'ingaggio. Una buona prestazione è quasi d'obbligo per scrollarsi di dosso le scorie del GP d'Italia e guardare con un po' di positività al finale di stagione.

Attenzione alle McLaren e a Max Verstappen

Impossibile poi togliere dall'equazione Max Verstappen, che su una pista veloce come Monza ha marcato presenza dimostrando di essere sempre pericoloso, anche nella lotta per la vittoria. Dovrebbe poi ritrovare smalto anche la McLaren, un po' in difficoltà sui lunghi rettilinei dell'Autodromo Nazionale ma che ci si aspetta di vedere molto più a proprio agio sui curvoni veloci del Madring: Lando Norris e Oscar Piastri saranno sicuramente della partita.

Link utili - GP Spagna 2026

Di seguito tutti i link per non perdersi niente del weekend del GP Spagna 2026.

La Formula 1 continua il suo tour europeo, con gli orari delle sessioni che sono dunque quelli tradizionali a cui gli appassionati si sono più abituati. Ecco gli orari di tutte le sessioni ufficiali del weekend sul circuito semipermanente di Madrid.

Venerdì 11 settembre

Prove libere 1 : 13.30 – 14.30

: 13.30 – 14.30 Prove libere 2: 17.00 – 18.00

Sabato 12 settembre

Prove libere 3 : 12.30 – 13.30

: 12.30 – 13.30 Qualifiche: 16.00 – 17.00

Domenica 13 settembre

Gara: 15.00

Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul canale 207 di Sky, disponibile per gli abbonati al servizio, e in streaming internet su NOW.

F1 in chiaro, gli orari della trasmissione su TV8*

La gara e le qualifiche (ma non le prove libere) saranno visibile in chiaro - e, cioè, senza un abbonamento -sul canale gratuito TV8, ma soltanto in differita, qualche ora dopo l'inizio effettivo della sessione:

Qualifiche : sabato 12 settembre, differita ore 18.30

: sabato 12 settembre, differita ore 18.30 Gara: domenica 13 settembre, differita ore 18.00

*NB: il palinsesto delle differite in chiaro di TV8 è sempre soggetto a possibili cambiamenti dell'ultimo minuto.

Pista completamente nuova e inedita, non solo in F1, il Madring coniuga lunghi rettilinei a curvoni veloci in successione, ma con i muretti tipici dei circuiti cittadini molto vicini alla carreggiata. Si tratta dunque, un po' di un mix tra Sochi, Baku e Singapore, ma con il tratto distintivo della curva Monumental, una sopraelevata con un banking positivo del 24% che fionda le monoposto di Formula 1 verso il rettilineo successivo. Una novità tutta da scoprire.

F1 GP Spagna 2026, Madrid: la mappa del circuito | Foto: F1.com

Lunghezza : 5.416 metri

: 5.416 metri Curve : 22

: 22 Giri : 57

: 57 Record della pista: -

Di seguito le previsioni del tempo per il weekend nella città di Madrid, secondo Google Meteo.

Venerdì 11 settembre - Soleggiato, temperatura 12-29°C, precipitazioni 0%, umidità 24%

- Soleggiato, temperatura 12-29°C, precipitazioni 0%, umidità 24% Sabato 12 settembre - Soleggiato, temperatura 15-30°C, precipitazioni 0%, umidità 37%

- Soleggiato, temperatura 15-30°C, precipitazioni 0%, umidità 37% Domenica 13 settembre - Soleggiato, temperatura 15-31°C, precipitazioni 0%, umidità 38%

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