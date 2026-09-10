GP Spagna 2026, Madrid: risultati prove libere

La Formula 1 torna in pista per il quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2026 e stavolta a ospitare il paddock della F1 è una location tutta nuova: la pista del Madring per il GP di Spagna che chiude la stagione delle gare europee. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul circuito cittadino di Madrid.
Risultati GP Spagna 2026
GP Spagna 2026, ordine di arrivo
Domenica 13 settembre, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della gara
GP Spagna 2026, griglia di partenza
GP Spagna 2026, risultati qualifiche
Sabato 12 settembre, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Spagna 2026, risultati PL3 / FP3
Sabato 12 settembre, ore 12.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Spagna 2026, risultati PL2 / FP2
Venerdì 11 settembre, ore 17.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Spagna 2026, risultati PL1 / FP1
Venerdì 11 settembre, ore 13.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
|Pos
|Pilota
|Team
|Distacco
|Giri
|1
|George Russell
|Mercedes
|1:34.077
|28
|2
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|+0.286
|27
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|+0.459
|27
|4
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|+0.543
|27
|5
|Max Verstappen
|Red Bull-RB Ford
|+0.626
|25
|6
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|+0.870
|27
|7
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-RB Ford
|+0.956
|28
|8
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|+1.071
|22
|9
|Nico Hulkenberg
|Audi
|+1.452
|26
|10
|Liam Lawson
|Red Bull-RB Ford
|+1.462
|26
|11
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|+1.575
|27
|12
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|+1.757
|25
|13
|Franco Colapinto
|Alpine-Mercedes
|+1.856
|24
|14
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|+2.167
|23
|15
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|+2.396
|27
|16
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|+2.776
|24
|17
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|+2.793
|30
|18
|Yuki Tsunoda
|Racing Bulls-RB Ford
|+2.862
|16
|19
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|+3.177
|26
|20
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|+3.514
|25
|21
|Sergio Perez
|Cadillac-Ferrari
|+4.073
|26
|22
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|+4.741
|25
GP Spagna 2026, gli orari TV
Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito cittadino di Madrid dove si disputa il round 14 della stagione 2026 di Formula 1
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