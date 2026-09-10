GP Spagna 2026, Madrid: risultati prove libere

Risultati e classifiche del GP di Spagna 2026, sul circuito di Madrid: tutti i dettagli di prove libere, qualifiche e gara

La Formula 1 torna in pista per il quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2026 e stavolta a ospitare il paddock della F1 è una location tutta nuova: la pista del Madring per il GP di Spagna che chiude la stagione delle gare europee. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul circuito cittadino di Madrid.

Risultati GP Spagna 2026

Domenica 13 settembre, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

Sabato 12 settembre, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Sabato 12 settembre, ore 12.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Venerdì 11 settembre, ore 17.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Venerdì 11 settembre, ore 13.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Pos Pilota Team Distacco Giri 1 George Russell Mercedes 1:34.077 28 2 Kimi Antonelli Mercedes +0.286 27 3 Charles Leclerc Ferrari +0.459 27 4 Lewis Hamilton Ferrari +0.543 27 5 Max Verstappen Red Bull-RB Ford +0.626 25 6 Lando Norris McLaren-Mercedes +0.870 27 7 Arvid Lindblad Racing Bulls-RB Ford +0.956 28 8 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +1.071 22 9 Nico Hulkenberg Audi +1.452 26 10 Liam Lawson Red Bull-RB Ford +1.462 26 11 Gabriel Bortoleto Audi +1.575 27 12 Esteban Ocon Haas-Ferrari +1.757 25 13 Franco Colapinto Alpine-Mercedes +1.856 24 14 Pierre Gasly Alpine-Mercedes +2.167 23 15 Fernando Alonso Aston Martin-Honda +2.396 27 16 Oliver Bearman Haas-Ferrari +2.776 24 17 Carlos Sainz Williams-Mercedes +2.793 30 18 Yuki Tsunoda Racing Bulls-RB Ford +2.862 16 19 Lance Stroll Aston Martin-Honda +3.177 26 20 Alexander Albon Williams-Mercedes +3.514 25 21 Sergio Perez Cadillac-Ferrari +4.073 26 22 Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari +4.741 25

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito cittadino di Madrid dove si disputa il round 14 della stagione 2026 di Formula 1

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