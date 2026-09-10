F1 2026

GP Spagna 2026, Madrid: risultati prove libere

Avatar di Alessio Ricci,

3 minuti fa - Tutti i risultati del weekend sul circuito di Madrid

Risultati e classifiche del GP di Spagna 2026, sul circuito di Madrid: tutti i dettagli di prove libere, qualifiche e gara
Benvenuto nello Speciale GP SPAGNA 2026, composto da 2 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario GP SPAGNA 2026 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

La Formula 1 torna in pista per il quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2026 e stavolta a ospitare il paddock della F1 è una location tutta nuova: la pista del Madring per il GP di Spagna che chiude la stagione delle gare europee. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul circuito cittadino di Madrid.

Risultati GP Spagna 2026

GP Spagna 2026, ordine di arrivo

Domenica 13 settembre, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

GP Spagna 2026, griglia di partenza

GP Spagna 2026, risultati qualifiche

Sabato 12 settembre, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Spagna 2026, risultati PL3 / FP3

Sabato 12 settembre, ore 12.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Spagna 2026, risultati PL2 / FP2

Venerdì 11 settembre, ore 17.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Spagna 2026, risultati PL1 / FP1

Venerdì 11 settembre, ore 13.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

PosPilotaTeamDistaccoGiri
1George RussellMercedes1:34.07728
2Kimi AntonelliMercedes+0.28627
3Charles LeclercFerrari+0.45927
4Lewis HamiltonFerrari+0.54327
5Max VerstappenRed Bull-RB Ford+0.62625
6Lando NorrisMcLaren-Mercedes+0.87027
7Arvid LindbladRacing Bulls-RB Ford+0.95628
8Oscar PiastriMcLaren-Mercedes+1.07122
9Nico HulkenbergAudi+1.45226
10Liam LawsonRed Bull-RB Ford+1.46226
11Gabriel BortoletoAudi+1.57527
12Esteban OconHaas-Ferrari+1.75725
13Franco ColapintoAlpine-Mercedes+1.85624
14Pierre GaslyAlpine-Mercedes+2.16723
15Fernando AlonsoAston Martin-Honda+2.39627
16Oliver BearmanHaas-Ferrari+2.77624
17Carlos SainzWilliams-Mercedes+2.79330
18Yuki TsunodaRacing Bulls-RB Ford+2.86216
19Lance StrollAston Martin-Honda+3.17726
20Alexander AlbonWilliams-Mercedes+3.51425
21Sergio PerezCadillac-Ferrari+4.07326
22Valtteri BottasCadillac-Ferrari+4.74125

GP Spagna 2026, gli orari TV

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito cittadino di Madrid dove si disputa il round 14 della stagione 2026 di Formula 1

VEDI ANCHE
F1 GP Spagna 2026: orari tv, meteo, circuito. I dettagli
F1 GP Spagna 2026: orari, meteo e segreti del circuito di Madrid
F1 2026: classifica mondiale Piloti e Costruttori
Formula 1 2026: le classifiche dei mondiali Piloti e Costruttori
F1, il calendario e gli orari tv del mondiale 2026
Calendario Formula 1 2026: date, orari tv e circuiti
Tags
tempiferrarimercedesgaraclassificaaston martinformula 1red bullmclarenfernando alonsoprove libererisultatilewis hamiltonCarlos Sainzf1qualifichegp spagnamax verstappenCharles Leclercgeorge russellLando NorrisGriglia di partenzaOscar Piastriordine di arrivoF1 2026Kimi AntonelliIsack Hadjar

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
GP Spagna 2026