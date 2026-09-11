F1 Madrid, FP2: Antonelli comanda il venerdì di libere, poi Leclerc e Hamilton

Sulle ali dell'entusiasmo dopo la storica vittoria di Monza, Andrea Kimi Antonelli si conferma l'uomo del momento in Formula 1. Il 20enne bolognese della Mercedes ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del GP di Spagna, fermando i cronometri sull'1:33.662, dimostrando un'immediata intesa con il nuovo e insidioso tracciato cittadino del Madring.

La W17 numero 12 ha mostrato una precisione d'inserimento impressionante nel secondo e terzo settore, consentendo al leader del Mondiale di mettersi tutti alle spalle nella simulazione di qualifica con gomma Soft.

La Ferrari risponde: Leclerc e Hamilton vicini a Kimi

A caccia di Kimi c'è una Scuderia Ferrari reduce da un venerdì tutto sommato incoraggiante, con le due Rosse solide sia sul giro secco sia sul passo gara. La SF-26 si è confermata a proprio agio sull'asfalto spagnolo, con Charles Leclerc che ha ottenuto il secondo crono di giornata a soli 113 millesimi da Antonelli, dimostrando di poter lottare per la pole position.

Non male neppure la prestazione di Lewis Hamilton, che segue a ruota in terza posizione, staccato di 149 millesimi dal vertice, a conferma di un bilanciamento complessivo che può essere una buona base di partenza per costruire la prestazione nel prosieguo del weekend, al netto delle solite incognite del venerdì sui carichi di benzina e sulle mappature del motore.

Russel solo 5°, Lindblad sulle montagne russe

In chiaroscuro la prestazione dell'altra Mercedes di George Russell: il britannico, leader della FP1, non ha trovato il giro perfetto chiudendo 5° a tre decimi dal compagno di squadra. Davanti a lui anche Arvid Lindblad, protagonista di una sessione indimenticabile.

Noo, Arvid! 😳



This is what happened to the Racing Bulls driver as he headed for the barriers in FP2 👇#F1#SpanishGPpic.twitter.com/AX0iPShqc9 — Formula 1 (@F1) September 11, 2026

Dapprima, infatti, l'inglese della Racing Bulls ha fatto segnare un superbo quarto tempo a soli due decimi da Antonelli, ma poi ha perso il posteriore in staccata alla curva 13 impattando contro le barriere di protezione (video sopra). Nessuna conseguenza fisica per il pilota, ma tanto lavoro serale per i suoi meccanici.

Problemi per Norris, Verstappen 6°

Venerdì da incubo invece per Lando Norris. Il pilota della McLaren ha dovuto alzare bandiera bianca dopo appena due giri a causa di un guasto al cambio. L'impossibilità di tornare in pista rappresenta un handicap pesante per il campione del mondo, costretto a saltare una sessione importante per cercare il limite su un circuito nuovo e sconosciuto per tutti.

Chiudono la top-10 Max Verstappen, 6° con una Red Bull ancora alla ricerca del bilanciamento ideale, Oscar Piastri (7°), Yuki Tsunoda (8°), Esteban Ocon (9°) e Liam Lawson (10°).

Il programma del GP a Madrid: si va verso le qualifiche

Il programma del GP di Spagna 2026 di F1 prosegue con le prove libere 3, che permetteranno ai piloti di fare gli ultimi affinamenti in vista delle qualifiche. L'appuntamento è alle 12.30 del mattino di sabato 12 settembre, con le prove ufficiali che decideranno la griglia di partenza in programma alle 16.00.

Su MotorBox trovate tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito di Madrid e le classifiche generali del campionato.

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