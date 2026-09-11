F1 Madrid, FP1: Russell e Antonelli davanti nelle prime libere, Ferrari subito dietro

Il primo storico approccio della Formula 1 con il tracciato cittadino del Madring si apre nel segno della Mercedes. Nella sessione inaugurale di prove libere del GP di Spagna 2026, George Russell conquista la vetta della classifica tempi fermando le lancette sull'1:34.077.

In un turno caratterizzato da un traffico intenso - dettato dalla necessità di tutti i piloti di accumulare quanti più chilometri possibili sul nuovo circuito - l'inglese ha ottenuto il suo miglior riferimento al quarto tentativo lanciato con mescola Soft. Un dettaglio tecnico già interessante: la gomma morbida continua a garantire prestazione anche dopo il primo giro lanciato, lasciando intendere come il degrado pneumatici non rappresenti, almeno per ora, un fattore critico sull'asfalto madrileno.

Antonelli 2°, la Ferrari bene con le medie ma manca l'acuto

A completare il primo duetto Mercedes di giornata è stato Andrea Kimi Antonelli: il fresco vincitore di Monza si è piazzato in seconda posizione, accusando un ritardo di circa due decimi dal compagno di squadra e confermando l'eccellente bilanciamento della W17.

Segnali decisamente incoraggianti giungono però dal garage della Scuderia Ferrari. Nella prima fase della sessione, con gomma Medium, Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno monopolizzato la scena, infliggendo distacchi pesanti a tutti i concorrenti diretti. Il Cavallino non è tuttavia riuscito a concretizzare il potenziale nella simulazione di qualifica con gomma Soft:

Leclerc ha infatti trovato il giro pulito solo allo scadere della sessione, agguantando il terzo posto a 454 millesimi da Russell, mentre Hamilton non è migliorato nel passaggio alla gomma rossa a causa del traffico e di qualche sbavatura, chiudendo così quarto con il miglior tempo siglato con le Pirelli ''gialle.

Verstappen 5° davanti a Norris

Alle spalle dei due blocchi di testa si posiziona Max Verstappen (5° a sei decimi), seguito dalla McLaren di Lando Norris, sesto con un ritardo vicino ai nove decimi dal vertice.

A completare le prime dieci posizioni della classifica troviamo ArvidLindblad con la Racing Bulls (7°), Oscar Piastri (8°), un solido Nico Hülkenberg su Audi (9°) e Liam Lawson (10°), costretto agli straordinari sulla Red Bull ufficiale vista la persistente assenza dell'infortunato Isack Hadjar.

Il programma del GP a Madrid: alle 16.00 le FP2

Il programma del GP di Spagna 2026 di F1 prosegue con le prove libere 2, che permetteranno ai piloti di prendere ancora più confidenza con la nuova pista di Madrid. L'appuntamento è alle 17.00 del pomeriggio con ancora un'altra ora di prove che si preannunciano interessanti sui saliscendi del Madring.

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