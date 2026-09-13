F1 GP Spagna 2026, le pagelle di Madrid

Le pagelle di MotorBox del GP di Spagna 2026 F1 sul circuito del Madring: Antonelli bravo e fortunato, Norris e Verstappen, bravi e sfortunati. Leclerc, aspettando Godot

LE PAGELLE DEL GP DI SPAGNA DI FORMULA 1 2026

Le pagelle del GP di Spagna sul circuito di Madrid. Kimi bravo e fortunato, Lando e Max, altrettanto bravi, ma senza la stessa buona stella. Leclerc, Gasly e Bortoleto aspettano Godot, Hamilton ritirato senza colpe. Sainz e Piastri mancano di serenità. Tutti i voti del primo GP di Spagna sulla pista del Madring li trovate qua sotto

Andrea Kimi Antonelli - Voto 8

I campioni spesso sono anche fortunati, ed è innegabile oggi sia successo. Meritava più Lando (come Kimi stesso riconosce), ma tra posizione ceduta da Max e VSC ha giocato due bei jolly!

Lando Norris - Voto 9

Il vincitore morale di oggi è lui, al via si difende bene su Kimi che, per passarlo, taglia e deve restituirgli la P1. Peccato che la VSC gli demolisca la gara e che il pit sto lento non lo aiuti.

Max Verstappen - Voto 8,5

La squadra gli ordina di restituire la posizione a Hamilton e, nel rallentare, deve far sfilare Antonelli. Da lì in poi corre bene, inseguendo Kimi e difendendosi fino all’ultimo da Norris.

Charles Leclerc - Voto 7

Partendo con le gomme dure non può sfruttare la Virtual Safety Car, perciò allunga lo stint a dismisura, in attesa di Godot, un'altra VSC o Safety Car che, però, proprio non arriva. Peccato.

George Russell - Voto 6,5 Va forte solo nei giri finali, per il resto della gara è totalmente anonimo, bloccato nel traffico senza alcuna possibilità di emergere. Poteva cambiare qualcosa con la strategia? Forse sì... Liam Lawson - Voto 7 Il the best of the rest di oggi è lui, da quando è tornato sulla Red Bull sta ricordando a tutti di essere un buon pilota. ''Buon'', ecco, non di più, visti gli 80'' incassati da Max Verstappen...

Oscar Piastri - Voto 5

Al via tampona Russell toccandolo con l'anteriore sinistra sulla posteriore destra, e rischiando di rovina entrambe le gare, poi scivola in P10 e riesce a risalire solo fino alla P8. Evanescente.

Lewis Hamilton - Voto SV

La direzione gara lo aiuta con Verstappen, che gli ridà la posizione dopo il sorpasso al via, ma non può approfittarne perché inizia ad avere problemi con i freni e sarà costretto al ritiro.

I VOTI DEGLI ALTRI

Franco Colapinto - Voto 7,5

Scatta nono, si prende la settima posizione lottando nel gruppetto più vivace della gara. Bravo.

Arvid Lindblad - Voto 7

Dopo il brutto incidente del venerdì reagisce entrando in Q3 e trasforma la 10° casella nella P9.

Nico Hulkenberg - Voto 7

Sfrutta perfettamente la VSC e il rapidissimo pit-stop per scavalcare Ocon, poi va d'esperienza. Esteban Ocon - Voto 6,5

Guadagna due posizioni al via e accarezza a lungo la top ten, ma il pit-stop lento lo lascia 11°.

Pierre Gasly - Voto 6,5

Stessa strategia di Leclerc, ma la P6 del finale dopo il pit si trasforma inevitabilmente in P12

Gabriel Bortoleto - Voto 6

Anche lui allunga lo stint in attesa di una VSC che non c'è, come Gasly (a cui partiva davanti).

Yuki Tsunoda - Voto 6

Il contatto con Sainz al primo giro gli procura danni importanti e condiziona la sua corsa.

Alex Albon - Voto 6

Premio “not great, not terrible” di oggi: porta la Williams dove realisticamente poteva arrivare.

Carlos Sainz - Voto 5

Aggressivo, ma alla prima curva colpisce Tsunoda. Poi stringe Alonso a muro. Infine si ritira. Fernando Alonso - Voto 6 Con questa Aston Martin non aveva molto da fare: fa ciò che può davanti al suo pubblico. Sergio Perez - Voto 6 Non era neppure ultimo quando un problema al circuito dell’acqua lo costringe al ritiro. Valtteri Bottas - Voto 6 Tre giri di ritardo e una gara trascorsa nelle retrovie, ma con questa Cadillac: sei politico. Oliver Bearman - Voto 6,5

Parte dalla pitlane dopo il disastro di sabato e recupera fino alla P16, mostrando un buon passo.

Lance Stroll - Voto 5,5

Era già ultimo e con una vettura danneggiata quando il problema ai freni lo spedisce a casa.

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