F1 GP Spagna 2026, le pagelle di Madrid

LE PAGELLE DEL GP DI SPAGNA DI FORMULA 1 2026
Le pagelle del GP di Spagna sul circuito di Madrid. Kimi bravo e fortunato, Lando e Max, altrettanto bravi, ma senza la stessa buona stella. Leclerc, Gasly e Bortoleto aspettano Godot, Hamilton ritirato senza colpe. Sainz e Piastri mancano di serenità. Tutti i voti del primo GP di Spagna sulla pista del Madring li trovate qua sotto
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Andrea Kimi Antonelli - Voto 8
I campioni spesso sono anche fortunati, ed è innegabile oggi sia successo. Meritava più Lando (come Kimi stesso riconosce), ma tra posizione ceduta da Max e VSC ha giocato due bei jolly!
Lando Norris - Voto 9
Il vincitore morale di oggi è lui, al via si difende bene su Kimi che, per passarlo, taglia e deve restituirgli la P1. Peccato che la VSC gli demolisca la gara e che il pit sto lento non lo aiuti.
Max Verstappen - Voto 8,5
La squadra gli ordina di restituire la posizione a Hamilton e, nel rallentare, deve far sfilare Antonelli. Da lì in poi corre bene, inseguendo Kimi e difendendosi fino all’ultimo da Norris.
Charles Leclerc - Voto 7
Partendo con le gomme dure non può sfruttare la Virtual Safety Car, perciò allunga lo stint a dismisura, in attesa di Godot, un'altra VSC o Safety Car che, però, proprio non arriva. Peccato.
George Russell - Voto 6,5
Va forte solo nei giri finali, per il resto della gara è totalmente anonimo, bloccato nel traffico senza alcuna possibilità di emergere. Poteva cambiare qualcosa con la strategia? Forse sì...
Liam Lawson - Voto 7
Il the best of the rest di oggi è lui, da quando è tornato sulla Red Bull sta ricordando a tutti di essere un buon pilota. ''Buon'', ecco, non di più, visti gli 80'' incassati da Max Verstappen...
Oscar Piastri - Voto 5
Al via tampona Russell toccandolo con l'anteriore sinistra sulla posteriore destra, e rischiando di rovina entrambe le gare, poi scivola in P10 e riesce a risalire solo fino alla P8. Evanescente.
Lewis Hamilton - Voto SV
La direzione gara lo aiuta con Verstappen, che gli ridà la posizione dopo il sorpasso al via, ma non può approfittarne perché inizia ad avere problemi con i freni e sarà costretto al ritiro.
I VOTI DEGLI ALTRI
Franco Colapinto - Voto 7,5
Scatta nono, si prende la settima posizione lottando nel gruppetto più vivace della gara. Bravo.
Arvid Lindblad - Voto 7
Dopo il brutto incidente del venerdì reagisce entrando in Q3 e trasforma la 10° casella nella P9.
Nico Hulkenberg - Voto 7
Sfrutta perfettamente la VSC e il rapidissimo pit-stop per scavalcare Ocon, poi va d'esperienza.
Esteban Ocon - Voto 6,5
Guadagna due posizioni al via e accarezza a lungo la top ten, ma il pit-stop lento lo lascia 11°.
Pierre Gasly - Voto 6,5
Stessa strategia di Leclerc, ma la P6 del finale dopo il pit si trasforma inevitabilmente in P12
Gabriel Bortoleto - Voto 6
Anche lui allunga lo stint in attesa di una VSC che non c'è, come Gasly (a cui partiva davanti).
Yuki Tsunoda - Voto 6
Il contatto con Sainz al primo giro gli procura danni importanti e condiziona la sua corsa.
Alex Albon - Voto 6
Premio “not great, not terrible” di oggi: porta la Williams dove realisticamente poteva arrivare.
Carlos Sainz - Voto 5
Aggressivo, ma alla prima curva colpisce Tsunoda. Poi stringe Alonso a muro. Infine si ritira.
Fernando Alonso - Voto 6
Con questa Aston Martin non aveva molto da fare: fa ciò che può davanti al suo pubblico.
Sergio Perez - Voto 6
Non era neppure ultimo quando un problema al circuito dell’acqua lo costringe al ritiro.
Valtteri Bottas - Voto 6
Tre giri di ritardo e una gara trascorsa nelle retrovie, ma con questa Cadillac: sei politico.
Oliver Bearman - Voto 6,5
Parte dalla pitlane dopo il disastro di sabato e recupera fino alla P16, mostrando un buon passo.
Lance Stroll - Voto 5,5
Era già ultimo e con una vettura danneggiata quando il problema ai freni lo spedisce a casa.
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Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.