Autore:

Simone Dellisanti

SING AND SONG Con il Gran Premio di Singapore 2018 la Formula Uno si sposta sul circuito di Marina Bay per riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il GP di Monza: vero disastro per la Scuderia Ferrari e per Vettel. La disorganizzazione del Cavallino Rampante e le errate manovre di Vettel in pista, hanno permesso alla Mercedes di Lewis Hamilton di trionfare in parata, insieme a Bottas, davanti a tutto il pubblico nostrano. Ora i tifosi chiedono la rivincita. La Ferrari risponderà 'presente'? Il GP di Singapore partirà da venerdì 14 settembre, con le prove libere, fino ad arrivare a domenica 16 settembre, quando ci sarà il Gran Prix. Qui sotto troverete i risultati di prove libere, qualifiche e gara in aggiornamento.

TUTTI IN PISTA Il circuito di Singapore è stato realizzato dall'ingegnere tedesco Hermann Tilke, con la pista che si snoda tra le strade più pittoresche della città di Singapore, inoltre, il Marina Bay è stato il primo tracciato ad accogliere la prima gara del Circus completamente in notturna. Il Marina Bay Circuit è dotato di un sofisticato impianto di illuminazione creato dalla ditta italiana Valerio Maioli SpA di Ravenna che, con la sua potenza, riesce a soddisfare gli elevati standard richiesti dal regolamento della FIA al fine di mantenere un'elevata visibilità lungo tutto il circuito.

FATTI SALIENTI Il pilota più vittorioso sul Marina Bay è Sebastian Vettel (quattro successi, l'ultimo con la Ferrari). Per quanto riguarda i costruttori, la Red Bull domina in lungo e in largo, sia nella classifica delle vittorie (3), ma anche in quella dei giri veloci (3), dei podi (10) e dei punti conquistati (205), battuta solamente dalla Rossa di Maranello nelle pole position (tre contro due).

E GLI ORARI TV? Non temete, basta cliccare su questo link per capire dove e come seguire in diretta e in differita tv, il prossimo Gran Premio di Singapore 2018.

CARATTERISTICHE