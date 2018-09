Autore:

Simone Valtieri

SEB BATTE UN COLPO Sebastian Vettel c'è. Dopo il "bacio" di ieri al muretto dell'ultima curva del circuito di Marina Bay, dove domani andrà in scena il Gran Premio di Singapore, oggi il pilota tedesco della Ferrari ci riprova, sfiora lo stesso identico muro e poi si invola verso il nuovo record della pista, demolito di sei decimi (rispetto al crono di ieri di Kimi) grazie a uno straordinario 1'38"054. Il suo compagno di squadra, Kimi Raikkonen, si ferma a 1'38"416, ottenuto sempre con mescola Hypersoft, ed è secondo. Occhio però alla Mercedes, che sembra ancora un po' in difficoltà con l'assetto: Hamilton è difatti terzo a circa mezzo secondo, ma con il record nel secondo settore e sempre con tanto tempo perso nel primo; Bottas è invece quarto a quasi otto decimi ma con il record nell'ultimo.

LOTTA A DUE O A TRE? Per la pole sembrano dunque favorite le due Ferrari, davanti ai piloti della Mercedes, con la Red Bull più nascosta e impegnata in un lavoro specifico con la mescola più dura: la Soft. Daniel Ricciardo e Max Verstappen fanno solo un tentativo veloce nei minuti finali, ma si fermano rispettivamente a 1"1 e 1"2 dalla vetta, con l'olandese molto nervoso, che lamenta peraltro grossi problemi nella gestione del retrotreno della sua auto. Nella top ten terminano anche Romain Grosjean, Esteban Ocon, Sergio Perez e Fernando Alonso, con le due Force India che sembrano andare forte anche su tracciato non di motore, dimostrando i progressi fatti negli ultimi tempi. L'appuntamento per le qualifiche è alle 15, impossibile perderle.

RISULTATI FP3