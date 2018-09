Autore:

Simone Valtieri

FERRARI AL TOP, MA MERCEDES C'È! Nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore davanti a tutti ha chiuso Kimi Raikkonen con il tempo di 1'38"699, riuscendo a rifilare appena 11 millesimi a Lewis Hamilton e oltre mezzo secondo a Verstappen, Ricciardo e Bottas (con un errore all'ultima curva nel suo unico tentativo lanciato). Guai invece per Sebastian Vettel che nel corso del suo giro lanciato ha toccato violentemente il muro con la posteriore destra ed è stato costretto a rientrare ai box e salutare la compagnia. Nono tempo per lui ottenuto con le Ultrasoft, davanti a lui anche Sainz, Grosjean e Alonso, decimo invece Nico Hulkenberg.

RED BULL COSTANTE Nella prima parte di prove, con tutti i top driver impegnati con la mescola Ultrasoft, il più veloce era stato ancora una volta Kimi Raikkonen in 1'40"510, con vantaggi minimi su Verstappen (30 millesimi), Ricciardo (61 millesimi) e Vettel (123) millesimi, con le due Mercedes staccate di quattro (Hamilton) e nove decimi (Bottas). Nelle prove sul passo gara invece Kimi e Lewis hanno fatto tempi simili, mentre un pelo meglio sono sembrati andare i due della Red Bull, Verstappen e Ricciardo. Domani si tornerà in pista alle 12 orario italiano per la terza sessione di prove libere, prima delle qualifiche delle 15.

RISULTATI FP2