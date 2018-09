Autore:

Simone Valtieri

TORI SCATENATI La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore si chiude con il milgior tempo assoluto di Daniel Ricciardo, con la Red Bull-Tag Heuer RB14, una monoposto che ha dimostrato in più di un occasione di non temere confronti su piste ad alto carico. Il pilota australiano si è fermato a soli 3 decimi dal record della pista (pole di Vettel nel 2017 in 1'39"491) bloccando i cronometri sul tempo di 1'39"711 utilizzando gomme Hypersoft. Poco distante, con la stessa mescola e la stessa auto, Max Verstappen, in 1'39"912. Terzo Sebastian Vettel, che incassa 286 millesimi ma infrange anch'esso con la sua Ferrari il muro dei 100 secondi: 1'39"997. Quarto Kimi Raikkonen stacacto di quasi 8 decimi.

MERCEDES NASCOSTA Non la pista preferita dalla Mercedes ma i tempi non dicono la verità. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, sesto e ottavo al termine della prima ora e mezza in pista, hanno utilizzato solamente la gomma Soft (la più dura portata qui oltre a Ultrasoft e Hypersoft). Tra di loro si sono inserite le Renault di Nico Hulkenberg, ottimo quinto a 1"3 dal leader della mattinata Ricciardo, e Carlos Sainz, settimo a 1"6 dalla vetta. Nella top ten anche Charles Leclerc, nono con la sua Sauber ma a muro a fine sessione, e Romain Grosjean, decimo con la Haas, entrambe vetture motorizzate Ferrari.

RISULTATI FP1