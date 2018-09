Autore:

Simone Dellisanti

VAI CON LE BANDIERE E' tutto pronto per il 15esimo appuntamento della Formula Uno 2018, il campionato motoristico più importante al mondo che vede le monoposto di Ferrari e Mercedes darsi battaglia sui principali circuiti di tutto il mondo ma questo, sono sicuro, lo sapete già. Abbiamo già dato, inoltre, una prima occhiata al Gran Premio di Singapore con la nostra anteprima, quindi 'bando alle ciance' e andiamo insieme a vedere gli orari TV per seguire in diretta (o in differita, dipende cosa preferite voi) la gara sul circuito di Marina Bay.

GLI ORARI TV Ecco gli orari per seguire il weekend di gara a Singapore:

Venerdì 14 settembre:

Prove libere 1: 10.30-12:00 - diretta su Sky SportF1 HD

Prove libere 2: 14.30-16:00 - diretta su Sky SportF1 HD

Sabato 15 settembre:

Prove libere 3: 12:00-13:00 - diretta su Sky SportF1 HD

Qualifiche: 15:00-16:00 - diretta su Sky SportF1 HD

20:00 - Differita su TV8

Domenica 16 settembre:

Gran Premio: ore 14:10 - diretta su Sky SportF1 HD

ore 21:15 - Differita su TV8