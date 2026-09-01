Brembo va oltre i freni: a Monza debutta la capsule collection “Colors of Speed”

In occasione del Gran Premio d'Italia di Formula 1, Brembo porta la propria identità fuori dalle piste e lancia Brembo Collections, un nuovo progetto che trasforma alcuni degli elementi più riconoscibili del marchio in oggetti di design e abbigliamento. Il debutto avviene con “Colors of Speed”, una capsule collection di T-shirt disegnate e stampate interamente in Italia e proposte in undici diverse varianti cromatiche, tutte costruite attorno alla forma della celebre pinza freno Brembo, reinterpretata come elemento grafico. La collezione sarà disponibile in pre-vendita dal 4 al 18 settembre sul nuovo e-commerce dedicato, inaugurato proprio in occasione del lancio. L'operazione nasce con l'obiettivo di trasferire nell'abbigliamento quel patrimonio di design, tecnologia e cultura della performance costruito dall'azienda in oltre sessant'anni di attività.

Un progetto destinato a crescere

“Colors of Speed” rappresenta infatti soltanto il primo passo di un programma più ampio. Entro la fine del 2026 Brembo Collections accoglierà nuove collezioni e nuovi prodotti, continuando a reinterpretare i codici estetici e gli elementi caratteristici del marchio. “Con Brembo Collections vogliamo creare un nuovo spazio di relazione con la nostra community, estendendo l'esperienza del brand oltre il prodotto”, ha spiegato Mauro Piccoli, Direttore Marketing Brembo. “Colors of Speed rappresenta il primo capitolo di un percorso che nasce per valorizzare il patrimonio estetico e culturale di Brembo”. Un modo, dunque, per trasformare componenti nati con una funzione puramente tecnica in simboli di appartenenza, sfruttando anche il legame ormai ultracinquantennale dell'azienda bergamasca con il motorsport ai massimi livelli, nel quale Brembo ha contribuito alla conquista di oltre mille titoli.

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