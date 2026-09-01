Brembo va oltre i freni: a Monza debutta la capsule collection “Colors of Speed”

In occasione del Gran Premio d'Italia di Formula 1, Brembo porta la propria identità fuori dalle piste e lancia Brembo Collections, un nuovo progetto che trasforma alcuni degli elementi più riconoscibili del marchio in oggetti di design e abbigliamento. Il debutto avviene con “Colors of Speed”, una capsule collection di T-shirt disegnate e stampate interamente in Italia e proposte in undici diverse varianti cromatiche, tutte costruite attorno alla forma della celebre pinza freno Brembo, reinterpretata come elemento grafico. La collezione sarà disponibile in pre-vendita dal 4 al 18 settembre sul nuovo e-commerce dedicato, inaugurato proprio in occasione del lancio. L'operazione nasce con l'obiettivo di trasferire nell'abbigliamento quel patrimonio di design, tecnologia e cultura della performance costruito dall'azienda in oltre sessant'anni di attività.
Un progetto destinato a crescere
“Colors of Speed” rappresenta infatti soltanto il primo passo di un programma più ampio. Entro la fine del 2026 Brembo Collections accoglierà nuove collezioni e nuovi prodotti, continuando a reinterpretare i codici estetici e gli elementi caratteristici del marchio. “Con Brembo Collections vogliamo creare un nuovo spazio di relazione con la nostra community, estendendo l'esperienza del brand oltre il prodotto”, ha spiegato Mauro Piccoli, Direttore Marketing Brembo. “Colors of Speed rappresenta il primo capitolo di un percorso che nasce per valorizzare il patrimonio estetico e culturale di Brembo”. Un modo, dunque, per trasformare componenti nati con una funzione puramente tecnica in simboli di appartenenza, sfruttando anche il legame ormai ultracinquantennale dell'azienda bergamasca con il motorsport ai massimi livelli, nel quale Brembo ha contribuito alla conquista di oltre mille titoli.
Resta aggiornato
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.