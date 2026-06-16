Rivoluzione Brembo dal 2027: arrivano i nuovi dischi carboceramici Hyction

Il Mondiale Superbike si prepara a una delle più importanti novità tecniche degli ultimi anni. A partire dalla stagione 2027, tutte le moto della griglia utilizzeranno infatti i nuovi dischi freno carboceramici Hyction sviluppati da Brembo, che diventerà contestualmente fornitore unico dei sistemi frenanti del campionato.

Si tratta di una svolta storica per la categoria delle derivate di serie. Per la prima volta nel WorldSBK verranno infatti abbandonati i tradizionali dischi in acciaio a favore di una soluzione realizzata in materiale carboceramico, tecnologia che fino a oggi non era mai stata introdotta in una competizione motociclistica di serie.

Debutto assoluto per la tecnologia Hyction

Il nuovo disco prende il nome di Hyction, termine nato dalla fusione delle parole inglesi ''hyper'' e ''action'', ed è stato sviluppato con l'obiettivo di migliorare ulteriormente il comportamento della moto nelle fasi di frenata. Secondo Brembo, la nuova soluzione garantirà una maggiore costanza di rendimento durante tutta la frenata, una migliore modulabilità dell'impianto e una riduzione dell'usura dei componenti. Tra i benefici indicati figurano anche una frenata più stabile e prevedibile e una maggiore fiducia per i piloti nelle staccate più impegnative.

Mauro Piccoli, Chief Marketing Officer di Brembo, ha spiegato: ''Nel WorldSBK la performance nasce sotto pressione, curva dopo curva. Con Hyction introduciamo una tecnologia progettata per offrire ai piloti una relazione più diretta e prevedibile con la frenata''. Ha poi aggiunto: ''Essere fornitore unico dal 2027 significa giocare un ruolo attivo nell'evoluzione tecnica del campionato, contribuendo a definirne i nuovi standard''.

Brembo fornitore unico della Superbike

L'introduzione di Hyction sarà accompagnata da un altro cambiamento significativo. Dal 2027 Brembo fornirà infatti l'intero sistema frenante a tutte le squadre del campionato, uniformando la tecnologia disponibile in griglia. Una scelta che punta a garantire maggiore equilibrio tecnico, contenimento dei costi e una competizione sempre più focalizzata sul lavoro dei team e sul talento dei piloti.

Tutti i piloti della Superbike 2026. Credits: WorldSBK.com

Gregorio Lavilla, Direttore Esecutivo WorldSBK, ha dichiarato: ''Ampliando la nostra collaborazione con Brembo in questo nuovo capitolo tecnico, rafforziamo la rilevanza del campionato come piattaforma in cui l'innovazione sviluppata in gara contribuisce al futuro delle motociclette di serie''.

Il WorldSBK resta un laboratorio per la tecnologia del futuro

La Superbike continua così a confermare il proprio ruolo di ponte tra il mondo delle competizioni e quello delle moto stradali. Proprio questo aspetto è stato uno degli elementi centrali del progetto Brembo, che considera il campionato un banco di prova ideale per sviluppare tecnologie destinate in futuro a trovare applicazione anche sui modelli di produzione.

Con l'arrivo dei dischi carboceramici Hyction e la monofornitura dei sistemi frenanti da parte di Brembo, il WorldSBK apre dunque una nuova fase della propria evoluzione tecnica. Una rivoluzione che promette di cambiare il riferimento in materia di frenata nel motociclismo ad alte prestazioni già a partire dalla stagione 2027.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 16/06/2026