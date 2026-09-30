GP Bahrain 2026 in Malesia, Sepang: risultati prove libere

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La Formula 1 torna in pista per il 16° appuntamento del Mondiale 2026 e stavolta a ospitare il paddock della F1 è la seconda tappa di un terzetto di gare asiatiche consecutive: la pista permanente di Sepang che, eccezionalmente, ospita in Malesia il GP del Bahrain. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul circuito che sorge alle porte di Kuala Lumpur.
Risultati GP Malesia 2026
GP Malesia 2026, ordine di arrivo
Domenica 4 ottobre, ore 09.00 - Clicca qui per il resoconto della gara
GP Malesia 2026, griglia di partenza
GP Malesia 2026, risultati qualifiche
Sabato 3 ottobre, ore 10.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Malesia 2026, risultati PL3 / FP3
Sabato 3 ottobre, ore 06.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Malesia 2026, risultati PL2 / FP2
Venerdì 2 ottobre, ore 10.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
|Pos
|Pilota
|Team
|Distacco
|Giri
|1
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:37.528
|29
|2
|Isack Hadjar
|Red Bull-RB Ford
|+0.099
|23
|3
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|+0.137
|25
|4
|Max Verstappen
|Red Bull-RB Ford
|+0.257
|20
|5
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|+0.305
|28
|6
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|+0.371
|26
|7
|George Russell
|Mercedes
|+0.492
|28
|8
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|+0.532
|28
|9
|Liam Lawson
|Racing Bulls-RB Ford
|+0.968
|30
|10
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|+1.060
|29
|11
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-RB Ford
|+1.352
|33
|12
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|+1.523
|25
|13
|Nico Hulkenberg
|Audi
|+1.581
|30
|14
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|+1.833
|29
|15
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|+1.950
|28
|16
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|+2.178
|30
|17
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|+2.402
|31
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|+2.622
|26
|19
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|+2.658
|27
|20
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|+2.693
|30
|21
|Sergio Perez
|Cadillac-Ferrari
|+3.410
|28
|22
|Franco Colapinto
|Alpine-Mercedes
|+5.863
|31
GP Malesia 2026, risultati PL1 / FP1
Venerdì 2 ottobre, ore 06.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
|Pos
|Pilota
|Team
|Distacco
|Giri
|1
|Max Verstappen
|Red Bull-RB Ford
|1:37.520
|23
|2
|George Russell
|Mercedes
|+0.383
|25
|3
|Isack Hadjar
|Red Bull-RB Ford
|+0.783
|23
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|+0.847
|25
|5
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|+1.060
|23
|6
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|+1.070
|21
|7
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|+1.195
|22
|8
|Liam Lawson
|Racing Bulls-RB Ford
|+1.586
|22
|9
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-RB Ford
|+1.677
|27
|10
|Nico Hulkenberg
|Audi
|+1.691
|23
|11
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|+1.756
|23
|12
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|+1.773
|21
|13
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|+2.028
|25
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|+2.163
|22
|15
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|+2.638
|23
|16
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|+2.791
|23
|17
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|+2.801
|22
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|+2.893
|19
|19
|Franco Colapinto
|Alpine-Mercedes
|+3.011
|22
|20
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|+3.085
|25
|21
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|+3.280
|23
|22
|Sergio Perez
|Cadillac-Ferrari
|+3.300
|24
GP Malesia 2026, gli orari TV
Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito permanente di Sepang dove si disputa il round 16 della stagione 2026 di Formula 1
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