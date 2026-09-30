GP Bahrain 2026 in Malesia, Sepang: risultati prove libere

Risultati e classifiche del GP della Malesia 2026, sul circuito di Sepang: tutti i dettagli di prove libere, qualifiche e gara

La Formula 1 torna in pista per il 16° appuntamento del Mondiale 2026 e stavolta a ospitare il paddock della F1 è la seconda tappa di un terzetto di gare asiatiche consecutive: la pista permanente di Sepang che, eccezionalmente, ospita in Malesia il GP del Bahrain. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul circuito che sorge alle porte di Kuala Lumpur.

Risultati GP Malesia 2026

Domenica 4 ottobre, ore 09.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

Sabato 3 ottobre, ore 10.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Sabato 3 ottobre, ore 06.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Venerdì 2 ottobre, ore 10.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Pos Pilota Team Distacco Giri 1 Charles Leclerc Ferrari 1:37.528 29 2 Isack Hadjar Red Bull-RB Ford +0.099 23 3 Lando Norris McLaren-Mercedes +0.137 25 4 Max Verstappen Red Bull-RB Ford +0.257 20 5 Lewis Hamilton Ferrari +0.305 28 6 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +0.371 26 7 George Russell Mercedes +0.492 28 8 Kimi Antonelli Mercedes +0.532 28 9 Liam Lawson Racing Bulls-RB Ford +0.968 30 10 Pierre Gasly Alpine-Mercedes +1.060 29 11 Arvid Lindblad Racing Bulls-RB Ford +1.352 33 12 Gabriel Bortoleto Audi +1.523 25 13 Nico Hulkenberg Audi +1.581 30 14 Esteban Ocon Haas-Ferrari +1.833 29 15 Fernando Alonso Aston Martin-Honda +1.950 28 16 Oliver Bearman Haas-Ferrari +2.178 30 17 Carlos Sainz Williams-Mercedes +2.402 31 18 Lance Stroll Aston Martin-Honda +2.622 26 19 Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari +2.658 27 20 Alexander Albon Williams-Mercedes +2.693 30 21 Sergio Perez Cadillac-Ferrari +3.410 28 22 Franco Colapinto Alpine-Mercedes +5.863 31

Venerdì 2 ottobre, ore 06.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Pos Pilota Team Distacco Giri 1 Max Verstappen Red Bull-RB Ford 1:37.520 23 2 George Russell Mercedes +0.383 25 3 Isack Hadjar Red Bull-RB Ford +0.783 23 4 Charles Leclerc Ferrari +0.847 25 5 Kimi Antonelli Mercedes +1.060 23 6 Lewis Hamilton Ferrari +1.070 21 7 Pierre Gasly Alpine-Mercedes +1.195 22 8 Liam Lawson Racing Bulls-RB Ford +1.586 22 9 Arvid Lindblad Racing Bulls-RB Ford +1.677 27 10 Nico Hulkenberg Audi +1.691 23 11 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +1.756 23 12 Lando Norris McLaren-Mercedes +1.773 21 13 Gabriel Bortoleto Audi +2.028 25 14 Fernando Alonso Aston Martin-Honda +2.163 22 15 Esteban Ocon Haas-Ferrari +2.638 23 16 Oliver Bearman Haas-Ferrari +2.791 23 17 Alexander Albon Williams-Mercedes +2.801 22 18 Lance Stroll Aston Martin-Honda +2.893 19 19 Franco Colapinto Alpine-Mercedes +3.011 22 20 Carlos Sainz Williams-Mercedes +3.085 25 21 Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari +3.280 23 22 Sergio Perez Cadillac-Ferrari +3.300 24

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito permanente di Sepang dove si disputa il round 16 della stagione 2026 di Formula 1

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