F1 2026

GP Bahrain 2026 in Malesia, Sepang: risultati prove libere

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2 ore fa - Tutti i risultati del weekend sul circuito di Sepang

Risultati e classifiche del GP della Malesia 2026, sul circuito di Sepang: tutti i dettagli di prove libere, qualifiche e gara
Benvenuto nello Speciale GP MALESIA 2026, composto da 4 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario GP MALESIA 2026 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!
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La Formula 1 torna in pista per il 16° appuntamento del Mondiale 2026 e stavolta a ospitare il paddock della F1 è la seconda tappa di un terzetto di gare asiatiche consecutive: la pista permanente di Sepang che, eccezionalmente, ospita in Malesia il GP del Bahrain. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul circuito che sorge alle porte di Kuala Lumpur.

Risultati GP Malesia 2026

GP Malesia 2026, ordine di arrivo

Domenica 4 ottobre, ore 09.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

GP Malesia 2026, griglia di partenza

GP Malesia 2026, risultati qualifiche

Sabato 3 ottobre, ore 10.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Malesia 2026, risultati PL3 / FP3

Sabato 3 ottobre, ore 06.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Malesia 2026, risultati PL2 / FP2

Venerdì 2 ottobre, ore 10.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

PosPilotaTeamDistaccoGiri
1Charles LeclercFerrari1:37.52829
2Isack HadjarRed Bull-RB Ford+0.09923
3Lando NorrisMcLaren-Mercedes+0.13725
4Max VerstappenRed Bull-RB Ford+0.25720
5Lewis HamiltonFerrari+0.30528
6Oscar PiastriMcLaren-Mercedes+0.37126
7George RussellMercedes+0.49228
8Kimi AntonelliMercedes+0.53228
9Liam LawsonRacing Bulls-RB Ford+0.96830
10Pierre GaslyAlpine-Mercedes+1.06029
11Arvid LindbladRacing Bulls-RB Ford+1.35233
12Gabriel BortoletoAudi+1.52325
13Nico HulkenbergAudi+1.58130
14Esteban OconHaas-Ferrari+1.83329
15Fernando AlonsoAston Martin-Honda+1.95028
16Oliver BearmanHaas-Ferrari+2.17830
17Carlos SainzWilliams-Mercedes+2.40231
18Lance StrollAston Martin-Honda+2.62226
19Valtteri BottasCadillac-Ferrari+2.65827
20Alexander AlbonWilliams-Mercedes+2.69330
21Sergio PerezCadillac-Ferrari+3.41028
22Franco ColapintoAlpine-Mercedes+5.86331

GP Malesia 2026, risultati PL1 / FP1

Venerdì 2 ottobre, ore 06.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

PosPilotaTeamDistaccoGiri
1Max VerstappenRed Bull-RB Ford1:37.52023
2George RussellMercedes+0.38325
3Isack HadjarRed Bull-RB Ford+0.78323
4Charles LeclercFerrari+0.84725
5Kimi AntonelliMercedes+1.06023
6Lewis HamiltonFerrari+1.07021
7Pierre GaslyAlpine-Mercedes+1.19522
8Liam LawsonRacing Bulls-RB Ford+1.58622
9Arvid LindbladRacing Bulls-RB Ford+1.67727
10Nico HulkenbergAudi+1.69123
11Oscar PiastriMcLaren-Mercedes+1.75623
12Lando NorrisMcLaren-Mercedes+1.77321
13Gabriel BortoletoAudi+2.02825
14Fernando AlonsoAston Martin-Honda+2.16322
15Esteban OconHaas-Ferrari+2.63823
16Oliver BearmanHaas-Ferrari+2.79123
17Alexander AlbonWilliams-Mercedes+2.80122
18Lance StrollAston Martin-Honda+2.89319
19Franco ColapintoAlpine-Mercedes+3.01122
20Carlos SainzWilliams-Mercedes+3.08525
21Valtteri BottasCadillac-Ferrari+3.28023
22Sergio PerezCadillac-Ferrari+3.30024

GP Malesia 2026, gli orari TV

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito permanente di Sepang dove si disputa il round 16 della stagione 2026 di Formula 1

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