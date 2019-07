Autore:

Andrea Minerva

VITTORIA E RIMONTA La standing ovation è d’obbligo per Giacomo Guglielmini che al Rally di Roma Capitale, valido sia per il Campionato Italiano che per quello Europeo, ha colto uno splendido successo trionfando nel terzo dei sei appuntamenti del Peugeot Competition 208 Rally Cup Top. Il pilota modenese è stato autore di una prestazione eccellente in una gara dal chilometraggio decisamente superiore rispetto alle altre prove del campionato e al cospetto di molti avversari stranieri, veloci e agguerriti. L’ottima performance offerta da Guglielmini assume ulteriore valore se consideriamo che fra gli italiani l’unico ad averlo preceduto, nella categoria R2, è stato Tommaso Ciuffi, pilota ufficiale di Peugeot Sport Italia. Oltre a questo, Guglielmini ha trionfato anche nella Power Stage che a propria volta attribuisce punti supplementari per la classifica di campionato. Davide Nicelli, leader della classifica del 208 Rally Cup Top, ha mantenuto la leadership anche dopo l’appuntamento capitolino grazie al secondo posto conquistato alle spalle dello stesso Guglielmini.

GARA E COLPI DI SCENA La prima parte del Rally di Roma Capitale ha registrato immediatamente due ritiri eccellenti per gli equilibri del Trofeo 208 Rally Cup Top. Gli involontari e sfortunati protagonisti sono stati Giorgio Cogni e Alessandro Nerobutto che hanno così pressoché dato l’addio alle loro residue speranze di vittoria finale. L’uscita di scena di questi due piloti ha inciso direttamente anche sull’andamento della gara. Davide Nicelli, che si trovava già al comando della classifica generale, preso atto della situazione ha infatti optato per una tattica attendista, cercando di scansare tutti i pericoli e le insidie presenti in questo rally. Nicelli fino a questo momento è l’unico pilota ad aver preso punti in tutte le gare e questa costanza di rendimento lo sta attualmente premiando. Da parte sua, Guglielmini non aveva invece altre alternative se non attaccare con grande determinazione, e così ha fatto, fin dalla prima prova speciale. La vittoria ha dato allo stesso Guglielmini la possibilità di salire al secondo posto nella classifica generale con un ritardo di 7 punti da Nicelli. Nel finale di gara, il ritiro del siciliano Andrea Casella ha consentito a Jacopo Trevisani di issarsi fino al terzo posto del 208 Rally Cup Top, nonostante i quattro minuti persi nel primo giorno a causa di una foratura. Per quanto riguarda il Tricolore Femminile, Patrizia Perosino ha mantenuto il comando di questa classifica. Il prossimo appuntamento del Peugeot Competition 208 Rally Cup Top sarà il Rally del Friuli Venezia Giulia che si disputerà alla fine di agosto e che sarà valido anche per il Campionato Fia Centro Europa.

La classifica dopo il Rally di Roma: 1. Davide Nicelli 33 punti; 2. Giacomo Guglielmini 26; 3. Giorgio Cogni 16; 4. Jacopo Trevisani 14; 5. Alessandro Nerobutto 12; 6. Patrizia Perosino 8; 7. Michele Griso 5; 8. Christopher Lucchesi 3.

IL 208 RALLY CUP TOP IN BREVE