Autore:

Andrea Minerva

TEST DRIVE ADRENALINICO Non capita tutti i giorni di poter provare l’ebbrezza di mettersi al volante di una vettura sportiva, per di più in un circuito dedicato al test in modo esclusivo e in condizioni di totale sicurezza. Ma ancora più improbabile è che il codriver sia un pilota che ha vinto 11 titoli di campione italiano rally. Eppure è questo ciò che è accaduto in occasione del Rally di Roma Capitale, gara valida per il Campione Italiano. I protagonisti sono stati la Peugeot 308 Gti e naturalmente Paolo Andreucci che pur proseguendo la sua attività di pilota, a partire da quest’anno è diventato Motorsport Ambassador della Casa del Leone. Sono stati molti gli appassionati che hanno approfittato di questa ghiotta e imperdibile occasione e che hanno raggiunto il circuito delle prove speciali finali del Rally di Roma Capitale, nella località di Ostia. A Paolo Andreucci è spettato il compito di mettere alla frusta la 308 Gti, il modello più potente dell’intera gamma Peugeot e allo stesso tempo regalare forti emozioni a tutti i partecipanti. Non va poi dimenticato che lungo lo stesso percorso, solo poche ore dopo, Tommaso Ciuffi e Nicolò Gonella hanno conquistato la vittoria nella categoria Due Ruote Motrici alla guida della Peugeot 208 R2b ufficiale di Peugeot Sport Italia.

SPORTIVA DI RAZZA La 308 Gti, come già anticipato, è certamente la vettura più sportiva nell’attuale famiglia Peugeot; il motore fa indubbiamente la sua parte, forte di una potenza complessiva davvero considerevole: 263cv! Ma il lavoro portato a termine dai tecnici di Peugeot Sport non si è limitato a questo. Molto è stato fatto anche sotto il profilo del telaio e più in generale dell’assetto della vettura. Per ottenere i migliori risultati possibili sul fronte delle prestazioni sono stati utilizzati il differenziale autobloccante meccanico Torsen, un impianto frenante con dischi da 380mm, cerchi da 19” e un assetto ribassato con regolazioni impostate per una guida decisamente sportiva. La guida di Paolo Andreucci ha poi esaltato come meglio non si poteva questo eccellente menu tecnico regalando una giornata indimenticabile a tutti i partecipanti che hanno raggiunto Ostia in occasione del Rally di Roma Capitale.