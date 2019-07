Autore:

Andrea Minerva

I “TROFEISTI” A ROMA Dopo una pausa decisamente lunga, durata ben tre mesi, i protagonisti del Peugeot Competition 208 Rally Cup Top sono pronti a riaccendere la sfida, quella che premierà il migliore di loro al termine della stagione con un programma ufficiale Peugeot Sport Italia per la stagione 2020. Il Rally di Roma Capitale, valido sia per il Campionato Italiano Rally che per quello Europeo, si appresta a dare il via alla volata finale che porterà gli equipaggi del 208 Rally Cup Top a disputare in sequenza, dopo la gara capitolina, il Rally del Friuli a fine agosto, il Rally Due Valli alla fine di ottobre e il conclusivo Rally Tuscan Rewind nel mese di novembre. Gli spunti tecnici e agonistici offerti dalla 7° edizione del Rally di Roma Capitale sono innumerevoli, tra questi spicca il chilometraggio prossimo ai 200km di prove speciali, distanza che fa di questo rally la gara più lunga dell’intera stagione, e il confronto, seppur indiretto, con i protagonisti e questa volta avversari della serie continentale, che in questa occasione saranno comunque “trasparenti” ai fini dell’assegnazione dei punteggi validi per il monomarca Peugeot.

GIRO DI BOA Il Rally di Roma Capitale segna la metà della stagione del Peugeot Competition 208 Rally Cup Top. La classifica di campionato vede ancora al comando il pavese Davide Nicelli, forte dei precedenti successi ottenuti al “Ciocco” e al “Sanremo”. Tra i primi inseguitori annotiamo il piacentino Giorgio Cogni, il trentino Alessandro Nerobutto e il modenese Giacomo Guglielmini; a loro il compito di disputare una gara all’attacco per impedire la possibile, fuga definitiva, di Nicelli. Non va però dimenticato che la formula di campionato del 208 Rally Cup Top prevede la possibilità di usufruire di soli 4 risultati utili su 6, il che probabilmente renderà la situazione incerta fino all’ultimo, così come è accaduto nelle ultime stagioni. Chi dovrà rischiare qualcosa di più per non rimanere escluso dalla lotta per la vittoria finale è il bresciano Jacopo Trevisani, già costretto a cercare un successo assoluto per nutrire ancora qualche speranza. A Roma, nella gara del Peugeot Competition, sarà presente anche Patrizia Perosino, impegnata anche sul fronte della classifica relativa al Tricolore Femminile. Il Rally di Roma Capitale sarà anche un’ottima occasione per tutti i “trofeisti” Peugeot di mettere a frutto i consigli e gli insegnamenti ricevuti dal coach Paolo Andreucci in occasione del corso della Motorsport Academy Peugeot svolto all’inizio del mese di luglio lungo le strade del “Ciocco”.

La classifica prima del Rally di Roma Capitale: 1.Davide Nicelli 21 punti; 2. Giorgio Cogni 16; 3. Alessandro Nerobutto 14; 4. Giacomo Guglielmini 11; 5. Michele Griso e Jacopo Trevisani 5; 7. Christopher Lucchesi jr. e Patrizia Perosino 3.

IL 208 RALLY CUP TOP IN BREVE