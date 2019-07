Autore:

Andrea Minerva

INCROCIO CIR/ERC Il Campionato Italiano Rally arriva al giro di boa con l’atteso Rally di Roma Capitale, quinta prova delle otto totali previste dal calendario. La gara “capitolina” inizierà ufficialmente venerdì 19 luglio con la cerimonia di partenza a Castel Sant’Angelo e la successiva Roma Parade, per proseguire nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 luglio quando si terrà la gara vera e propria. Citroen Italia è pronta a questa sfida, che tra le altre cose sarà valida anche per il Campionato Europeo (Erc) che a Roma disputerà il quarto appuntamento stagionale. Luca Rossetti ed Eleonora Mori, pienamente in lotta per il titolo assoluto tricolore, affronteranno per la prima volta, con la Citroen C3 R5, questo impegnativo tracciato su asfalto, dove le probabili elevate temperature potrebbero giocare un ruolo fondamentale nella gestione delle vetture e più ancora degli pneumatici. Ma gli elementi di difficoltà non finiscono qui; nel Rally di Roma Capitale i piloti italiani non avranno il privilegio di una classifica a sé stante, valida solo per il Cir e differente da quella dell’Europeo; per conquistare punti dovranno quindi chiudere la gara nelle prime dieci posizioni assolute. Al riguardo del Campionato Italiano va ricordato che dopo il Rally Italia Sardegna, Luca Rossetti ed Eleonora Mori occupano il secondo posto con un distacco di tre punti dalla prima posizione. La stessa situazione è replicata anche nella Classifica Costruttori, nella quale Citroen Italia paga un ritardo di soli 2,25 punti dalla vetta.

IL PROGRAMMA Il 7° Rally di Roma Capitale si svilupperà attraverso 16 prove speciali per un totale di 203km cronometrati, mentre la distanza complessiva da coprire sfiorerà gli 850km. La cerimonia di partenza si terrà nello scenario a dir poco suggestivo di Castel Sant’Angelo mentre il Parco Assistenza e il Parc Fermé saranno ospitati dalla città di Fiuggi. Nella giornata di sabato 20 luglio verranno ripetute per due volte le prove di “Pico Greci”, “Roccasecca Colle San Magno” e “Santopadre Arpino”. Domenica 21 luglio le prove speciali saranno 10, con i doppi passaggi delle “Affile Bellegra”, “Rocca di Cave”, “Rocca Santo Stefano” e “Guarcino”. A chiudere il Rally di Roma Capitale saranno le due Super Stage Arena Aci Roma che si terranno ad Ostia. Ora, come sempre, vi proponiamo le dichiarazioni di Luca Rossetti ed Eleonora Mori a pochi giorni dal via.

L’equipaggio

Luca Rossetti: «Manca poco al Rally di Roma Capitale, una gara valida anche per il Campionato Europeo per cui dopo la gara del mondiale in Sardegna, siamo di nuovo di fronte ad uno scenario molto importante. È una gara che non ho mai disputato per cui per me è difficile fare delle valutazioni ed esprimere un giudizio su un percorso che ho visionato solo attraverso filmati. Ho cercato di raccogliere quante più informazioni possibili e mi rendo conto che è un tracciato particolarmente insidioso e molto impegnativo, che scopriremo la settimana prossima, durante le ricognizioni. A livello di Campionato, ci troviamo secondi in classifica, a soli 3 punti dalla vetta, che è un bilancio molto positivo. Anche perché con la nostra C3 R5 stiamo crescendo di gara in gara. Il nostro ritmo aumenta visibilmente tanto che siamo rimasti in testa in diverse prove speciali sia al Targa Florio sia in Sardegna … quindi la nostra velocità sta crescendo chilometro dopo chilometro dal nostro debutto assoluto al Rally del Ciocco. Ora ci troviamo a metà del Campionato e tutte le possibilità sono ancora aperte. Gli avversari sono molto forti ma noi siamo sicuramente all’altezza dell’impegno, noi tutti intesi come squadra fatta dall’equipaggio, da tutto il team, dalla macchina, dagli pneumatici Pirelli. Faremo del nostro meglio per portare a casa questo titolo».

Eleonora Mori: «Il Rally di Roma Capitale è una tappa del Campionato Europeo in Italia e per noi del Campionato Italiano Rally sarà una bella sfida, una sfida che Luca ed io affrontiamo per la prima volta, a differenza degli altri equipaggi che hanno già disputato questo Rally negli anni passati. È previsto un elenco dei partecipanti importante, che vedrà anche i colleghi del Campionato Europeo, qui in Italia a disputare questa bella gara. Le strade non le abbiamo ancora viste, le scopriremo quando effettueremo le ricognizioni, previste mercoledì e giovedì. Per noi sarà quindi tutto nuovo ma sappiamo che possiamo fare affidamento sulla nostra squadra e sulla nostra C3 con cui abbiamo effettuato dei test in settimana che sono andati molto bene. Siamo fiduciosi, pronti e carichi per dare il massimo per cercare di portare a casa la vittoria!».

7° Rally Roma Capitale – Il programma

Fondo: Asfalto

Percorso totale: 849,72 km

Prove speciali cronometrate: 16 per un totale di 203,40 km

Il Parco Assistenza è a Fiuggi nel Parcheggio Fonte Anticolana

Venerdì 19 luglio

09h30: Qualifying stage

10h30: Shakedown (Fumone)

19h00: Cerimonia di Partenza a Roma Castel Sant’Angelo e Roma Parade

Sabato 20 luglio: 6 Prove Speciali per un totale di 109,12 km cronometrati

08h00: Partenza del Rally Fiuggi

09h33: PS1 – Pico Greci 1

10h28: PS2 – Roccasecca Colle San Magno 1

11h18: PS3 – Santopadre Arpino 1

13h11: Riordino Fiuggi

13h49: Parco Assistenza Fiuggi

15h52: PS4 – Pico Greci 2

16h47: PS5 – Roccasecca Colle San Magno 2

17h37: PS6 – Santopadre Arpino 2

19h30: Riordino Fiuggi

20h40: Parco Chiuso Fiuggi

Domenica 21 luglio: 10 Prove Speciali per un totale di 94,28 km cronometrati

07h37: Parco Assistenza Fiuggi

08h28: PS7 – Affile Bellegra 1

09h05: PS8 – Rocca di Cave 1

09h22: PS9 – Rocca Santo Stefano 1

10h18: PS10 – Guarcino 1

10h53: Riordino Fiuggi

11h30: Parco Assistenza Fiuggi

12h36: PS11 – Affile Bellegra 2

13h13: PS12 - Rocca di Cave 2

13h30: PS 13 - Rocca Santo Stefano 2

14h26: PS 14 - Guarcino 2

15h01: Riordino Fiuggi

16h18: Parco Assistenza Fiuggi

19h05: SPS15 – Ostia Super Stage Arena Aci Roma 1

19h15: SPS16 – Ostia Super Stage Arena Aci Roma 2

19h30: Arrivo a Lido di Ostia

20h30: Podio