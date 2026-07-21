Yangwang U9 Xtreme torna in pista: nel mirino il muro dei 500 km/h

BYD punta sempre più in alto, anche quando si tratta di stabilire nuovi record. Lo scorso anno, la Yangwang U9 Xtreme ottenne il record di velocità massima per un'auto di serie toccando i 496,22 km/h. La casa cinese non intende però accontentarsi e sta già lavorando per spostare l'asticella più in alto per arrivare a superare i 500 km/h. L'annuncio è stato dato dalla vicepresidente di BYD, Stella Li, in occasione del Goodwood Festival of Speed, dove ha raccontato che il nuovo tentativo di record si terrà nel mese di novembre.

Per l'occasione, BYD tornerà sul circuito Automotive Testing Papenburg (ATP) che si trova in Germania dove la Yangwang U9 Xtreme aveva ottenuto lo scorso anno il precedente record.

Obiettivo: oltre 500 km/h

I margini per fare bene ci sono tutti. Un'analisi della prova dello scorso anno aveva rivelato che il collaudatore Marc Basseng aveva spazio sufficiente sul rettilineo del circuito per tenere premuto l'acceleratore per altri 1,5 secondi e superare così la barriera dei 500 km/h, un traguardo su cui stanno puntando altre aziende che producono supercar ma fino ad ora non ancora raggiunto.

YangWang U9 Xtreme

C'è dunque la concreta possibilità di fare meglio dello scorso anno. Possiamo poi immaginare che la casa cinese abbia deciso di apportare alcuni affinamenti alla sua supercar elettrica per renderla ancora più veloce. L'appuntamento è quindi tra alcuni mesi. A quel punto scopriremo se la supercar elettrica sarà in grado di abbattere la barriera dei 500 km/h.

Yangwang U9 Xtreme: nata per essere velocissima

Ma come fa questa supercar a essere così veloce? Yangwang U9 Xtreme può contare su di un powertrain composto da 4 motori elettrici, uno per ruota. Complessivamente, a disposizione ci sono ben 2.220 kW (3.018 CV). Inoltre, poggia su di una piattaforma che supporta un'architettura a 1.200 V. La produzione globale è limitata a soli 30 esemplari.

Curiosità. Sebbene la supercar elettrica abbia ottenuto lo scorso anno una velocità record di 496,22 km/h, battendo il precedente primato della Bugatti Chiron Super Sport 300+ (490,48 km/h), questo record è stato ottenuto in una sola direzione. Per tale motivo, la SSC Tuatara mantiene la media record ufficiale di 455,3 km/h. Se BYD vuole batterla, dovrà trovare un luogo in cui possa tentare il record in entrambe le direzioni.

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