Xpeng L05 EREV percorre 1.194 km: ecco quanto consuma

Xpeng Mona L05 è stata messa alla prova in Cina con la versione EREV, dotata di motore elettrico da 249 CV, batteria da 37,2 kWh e generatore a benzina da 1,5 litri

Xpeng Mona L05 ha ambiziosi globali. Dopo il lancio in Cina, il crossover punta ai mercati esteri. Non sono stati condivisi piani precisi ma lo vedremo verosimilmente anche in Europa con il nome di Xpeng L05. Similmente alla L03 già disponibile nel Vecchio Continente, anche la nuova L05 punta ad avvicinare una clientela più giovane. Modello che sarà proposto sia in versione elettrica e sia con powertrain range extender. Proprio la L05 EREV (range extender) è stata protagonista di un curioso test che ha permesso al crossover di percorrere complessivamente quasi 1.200 km nel traffico senza rifornire o ricaricare.

Specifiche tecniche

Ricordiamo che Xpeng L05 misura 4.870 mm di lunghezza, 1.930 mm di larghezza e 1.636 mm di altezza, con un passo di 2.940 mm. Il modello con tecnologia range extender adotta un motore elettrico da 183 kW (249 CV), una batteria da 37,2 kWh e un motore aspirato da 1,5 litri con funzione di generatore.

Xpeng Mona L05

Il modello elettrico, invece, adotta un motore sempre da 249 CV alimentato da una batteria con una capacità di 71,1 kWh per una percorrenza CLTC di 615 – 660 km.

Il test di autonomia

Il 23 ottobre, Xpeng ha condiviso i risultati di test di autonomia del SUV, organizzato da BiAuto (Yiche). L'auto ha percorso la tratta da Guangzhou a Wenzhou sulla strada G228 senza ricaricare né fare rifornimento, utilizzando la modalità che potremo definire Eco, che va a disattivare la maggior parte delle funzioni della vettura non connesse direttamente alla guida. Il climatizzatore era impostato sui 24 gradi. Dopo aver percorso 252,7 km in modalità 100% elettrica, con un consumo energetico di 11,7 kWh per 100 km, si è attivato il range extender.

L'autonomia complessiva del crossover grazie al range extender ha raggiunto i 1.194,2 km, con un consumo energetico di 2,5 kWh per 100 km e un consumo di carburante di 3,7 litri per 100 km. Questo particolare test ha raggiunto il 94,77% dell'autonomia CLTC dichiarata. Non sono state fornite informazioni sulla velocità dell'auto. Tuttavia, stando a quanto riferiscono i media cinesi, nel video condiviso da Xpeng, nella maggior aperte dei casi l'auto si vede tenere velocità comprese tra 50 e 80 km/h.

Fonte: CarNewsChina

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