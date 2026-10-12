Xpeng Mona L05, il nuovo SUV sarà elettrico o range extender

Il debutto della nuova Xpeng Mona L05 in Cina si sta avvicinando. La casa automobilistica ha infatti condiviso un teaser che anticipa il prossimo debutto del SUV. Si tratta di un modello da seguire con attenzione visto che ha mire globali. Dovrebbe infatti arrivare anche in Europa dove si chiamerà probabilmente Xpeng L05. Il lancio sarebbe atteso per il quarto trimestre del 2026. Andrà a posizionarsi sopra la L03 da poco arrivata in Europa e punta sempre a una clientela giovane.

Cosa sappiamo?

Già molto, visto che la nuova Xpeng Mona L05 è già apparsa all'interno del database del MIIT cinese, passaggio obbligato per ottenere il via libera alle vendite. Il SUV misura 4.870 mm di lunghezza, 1.930 mm di larghezza e 1.636 mm di altezza, con un passo di 2.940 mm. Inoltre, sarà disponibile sia in versione elettrica e sia range extender. Il look del SUV si caratterizza per un frontale chiuso con fari a forma di Y. Dietro c'è invece una barra a LED a tutta larghezza.

Xpeng Mona L05

Gli interni della Xpeng Mona L05 sono estremamente minimalisti e al centro della plancia è presente un ampio display da cui si gestiscono tutte le funzioni della vettura.

Elettrica e range extender

Xpeng Mona L05 in versione BEV potrà contare su di un motore da 249 CV alimentato da una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 71,1 kWh per un'autonomia di 615-660 km secondo il ciclo CLTC. Il modello range extender, invece, adotta lo stesso motore elettrico affiancato da un motore aspirato da 1,5 litri per una potenza di 95 CV con funzione di generatore. Ci sarà poi sempre una batteria LFP da 37,2 kWh per un'autonomia in modalità elettrica tra 237 e 253 km (CLTC).

Xpeng Mona L05

Queste sono le specifiche per il mercato cinese. Per quelle dedicate ai mercati globali bisognerà attendere. Non rimane che aspettare il debutto ufficiale del nuovo SUV per saperne di più.

VEDI ANCHE

Tags