Xpeng G9L, il maxi SUV elettrico debutta a Parigi: lusso e interni da prima classe

Come da attese, Xpeng ha svelato il suo nuovo luxury SUV al Salone di Parigi 2026. Si tratta della Xpeng G9L che abbiamo già avuto modo di conoscere dato che in Cina è già stata lanciata sul mercato. Con il debutto al Salone francese possiamo farci un'idea più precisa della versione per il mercato europeo.

Xpeng G9L: esterni e interni

Il SUV presenta una lunghezza di 5.120 mm, una larghezza di 1.999 mm e un'altezza di 1.788 mm, con un passo di 3.100 mm. Forme massicce, per un modello nato per offrire tanto spazio e comfort all'interno dell'abitacolo. La vettura sarà disponibile nelle configurazioni a sei e sette posti, con specifiche calibrate in base ai singoli mercati.

Xpeng G9L

Per garantire il massimo comfort, Xpeng sfrutta l'AI. Infatti, G9L offre la tecnologia dei sedili ad adattamento attivo guidati dall'AI (AI-Driven Active Adaptive Seating), che sfrutta sensori di precisione per conformare la seduta alla corporatura degli occupanti. La soluzione è integrata su entrambi i sedili anteriori: una seduta ad adattamento attivo per il conducente e una configurazione Zero-Gravity per il passeggero anteriore.

Non basta perché i sedili sono rivestiti in pelle nappa nella prima e seconda fila, e integrano le funzioni di riscaldamento, ventilazione e massaggio. Xpeng ha lavorato anche per migliorare il comfort acustico grazie alla presenza dei sistemi attivi di cancellazione del rumore di rotolamento, dall'isolamento acustico integrale, dagli pneumatici silenziosi Michelin e dai vetri ad alte prestazioni acustiche.

Xpeng G9LXpeng G9L

Ovviamente non manca la tecnologia e alcune chicche. La plancia integra un display centrale da 17,3 pollici, un quadro strumenti da 8,8 pollici e l'Head-Up Display. L'assistente vocale supporta il riconoscimento fino a sei zone distinte sia nella versione a 6 sia in quella a 7 posti. La dotazione di bordo comprende inoltre un vano refrigerato bi-zona da 12,5 litri, uno schermo per l'intrattenimento posteriore da 21,4 pollici con risoluzione 3K e un impianto audio ad alta fedeltà con 23 altoparlanti.

Lo spazio per bagagli? Con tutti i sei posti in uso, il vano bagagli posteriore offre una capacità di 367 litri, a cui si aggiungono i 65 litri del frunk.

Motore e autonomia

A quanto pare, la nuova Xpeng G9L arriverà con le sole motorizzazioni elettriche. Le versioni a trazione integrale bi-motore erogano una potenza di 430 kW e 695 Nm di coppia, consentendo uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi, a fronte di uno spazio di arresto da 100 a 0 km/h pari a 35,1 metri. L'allestimento RWD Long Range Ultra offre fino a 591 km di percorrenza nel ciclo WLTP. La piattaforma a 800V supporta la ricarica ultra-rapida 5C, permettendo di passare dal 10% all'80% di carica in soli 11,7 minuti.

Xpeng G9L, plancia

La trazione integrale a doppio motore assicura l'aderenza ottimale sui fondi a basso grip. Il gancio di traino a estrazione elettrica omologato fino a 2 tonnellate e la funzionalità di ricarica bidirezionale V2L, con erogazione esterna fino a 6 kW, ampliano le possibilità d'impiego del SUV.

Le sospensioni pneumatiche regolabili consentono una variazione dell'altezza da terra fino a 70 mm (da -30 mm a +40 mm rispetto al livello standard), agevolando l'accesso dei passeggeri, il carico dei bagagli e il superamento di ostacoli. G9L è ingegnerizzata per affrontare anche i percorsi extra-stradali. Le sospensioni pneumatiche regolabili garantiscono un'altezza massima da terra di 216 mm, mentre la capacità di guado si attesta fino a 700 mm.

Xpeng G9L, dispay posteriore

Non mancano nemmeno avanzati sistemi di assistenza alla guida come Xpeng NGP (Next Generation Pilot), basato sul modello Vision-Language-Action di seconda generazione (VLA 2.0).Tale architettura offre una base AI unificata concepita per effettuare la transizione diretta dall'assistenza di Livello 2 alla guida autonoma di Livello 4, superando la fase intermedia del Livello 3.

Disponibilità

La commercializzazione della nuova G9L è pianificata in 64 Paesi e regioni, con allestimenti e tempistiche di consegna calibrati su ciascun mercato. In Italia, il listino prezzi sarà comunicato a ridosso dell’avvio delle vendite.

VEDI ANCHE

Tags