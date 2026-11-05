Xpeng L05, il SUV elettrico arriva in Europa. Debutto ufficiale al Salone di Bruxelles

Xpeng allarga la sua gamma europea. All’inizio del prossimo anno arriverà la L05, un SUV elettrico di taglia media già in vendita in Cina con il nome di Mona L05. Il primo mercato sarà la Germania, che il costruttore cinese considera prioritario. In Cina la L05 è il modello di punta della famiglia Mona, sopra la M03 e la L03, arrivata da poco anche da noi. Xpeng aveva poi anticipato l’arrivo della L05 in Europa l’11 ottobre a Parigi, mostrando l’auto coperta da un telo. Adesso c’è anche la data del debutto. È quella del prossimo Salone di Bruxelles, in programma dall’8 al 17 gennaio 2027.

Grande fuori, molto spazio dentro

Le misure sono quelle di una SUV familiare. È lunga 4,87 metri, larga 1,93 e alta 1,64, con un passo di 2,94 metri. Il bagagliaio parte da 702 litri e arriva a 1.913 abbattendo i sedili posteriori. Le versioni solo elettriche hanno anche un vano anteriore da 102 litri. L’abitacolo punta sulla praticità. Ci sono 41 vani portaoggetti, tra cui uno da sei litri nel tunnel centrale e uno da dieci litri dietro. I sedili anteriori hanno la funzione massaggio e si reclinano completamente con una sola leva. Dietro il volante non c’è il classico quadro strumenti. Al suo posto il guidatore ha un head-up display da 26,8”, affiancato da uno schermo centrale da 17,3”. Gli allestimenti più ricchi aggiungono un secondo schermo identico per chi siede dietro. L’assistente vocale capisce il cinese e l’inglese. Per la guida assistita Xpeng usa i suoi chip Turing, uno sulla versione Max e due sulla Ultra SE.

Motori e autonomia

Le versioni elettriche hanno un motore posteriore da 183 kW, pari a 249 CV, con batterie al litio ferro fosfato da 58,2 o 71,1 kWh. In Cina dichiarano un’autonomia da 535 a 635 km. Il dato però è nel ciclo cinese CLTC, molto più generoso di quello europeo WLTP, quindi su strada i valori saranno più bassi. L’autonomia omologata per l’Europa non è ancora stata comunicata. Esiste anche una versione con generatore a benzina. Unisce lo stesso motore elettrico a una batteria da 37,2 kWh e a un 1.5 aspirato che fa solo da generatore. In Cina dichiara 310 km in elettrico e fino a 1.310 km complessivi con pieno e batteria carica, sempre nel ciclo CLTC. Xpeng non ha ancora detto se questa versione arriverà in Europa.

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