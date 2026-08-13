Volvo lancia Safety Coach, l'app che dà un voto al modo in cui guidi

La sicurezza in auto è sempre più legata alla tecnologia. Volvo ora fa un ulteriore passo in avanti in questa direzione. E lo fa con Safety Coach, un'applicazione che analizza in tempo reale il modo in cui si guida, restituendo un punteggio personale attraverso lo schermo dell'infotainment e l'app mobile del marchio. Per il momento debutta in Svezia e Norvegia, ma è interessante scoprire come funziona questo nuovo sistema.

Come funziona l'algoritmo dietro il punteggio

Volvo Safety Coach, come funziona l'applicazione

Safety Coach osserva tre parametri chiave: frenate, accelerazioni e come si percorrono le curve. Su questi parametri costruisce un punteggio dinamico che si aggiorna guida dopo guida. Il sistema è stato sviluppato insieme a Cambridge Mobile Telematics (CMT), azienda specializzata in telematica e intelligenza artificiale il cui algoritmo elabora il punteggio partendo da dati raccolti in tempo reale.

Mikael Ljung Aust, esperto di comportamento alla guida in Volvo, ha spiegato che «le nostre ricerche dimostrano che molti incidenti nascono da qualche forma di sorpresa» e che la prevedibilità è ciò che aiuta a prevenirli. William V. Powers, co-fondatore e amministratore delegato di CMT, ha aggiunto che i programmi di guida sicura come Safety Coach aiutano a costruire abitudini premiate poi da vantaggi assicurativi personalizzati.

Volvo Safety Coach, i modelli interessati

Un dettaglio interessante riguarda la diffusione. Safety Coach non richiede un'auto nuova per funzionare. Il sistema arriva infatti su tutti i modelli Volvo costruiti dal 2020 con infotainment basato su Android, dalla XC40 fino a EX90 ed ES90 passando per EX40, EC40, S60, V60, XC60, EX60, XC90 e V90.

In Svezia e Norvegia, chi accetta di condividere i propri dati di guida con Safety Coach ottiene accesso a un'offerta sull'RCA dalla compagnia assicurativa Volvia. Una formula che assicura benefici legati direttamente allo stile di guida rilevato dall'app. Volvo ha dichiarato di voler replicare vantaggi simili anche negli altri mercati in cui la app arriverà, ma non ha fornito dettagli su partner assicurativi locali né su tempistiche precise.

L’approccio tiene conto degli inevitabili rischi sulla privacy. Da questo punto di vista Volvo specifica che l'attivazione avviene in due passaggi distinti. Il guidatore decide prima se attivare Safety Coach; solo in un secondo momento, con un consenso separato, può scegliere se condividere i dati con le compagnie assicurative partner in cambio dei premi personalizzati.

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