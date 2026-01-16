Volvo EX60, si avvicina l'ora del reveal. Le ultime news

Cresce la tensione attorno a Volvo EX60 (e mai espressione fu più appropriata). Il nuovo SUV elettrico svedese, alterego a batterie di Volvo XC60, è atteso al debutto mondiale il 21 gennaio e la premiere potrai seguirla in streaming (sotto data, ti diamo le coordinate).

Volvo EX60, world premiere il 21 gennaio

Anticipazioni fresche fresche, ne abbiamo? Beh, sì, l'ultimo teaser ufficiale degli interni. Interessante, almeno tanto quanto il comunicato Volvo di accompagnamento.

La foto mostra un grande touchscreen centrale in stile tablet, affiancato da un solo comando fisico per il volume. Perfettamente in linea con l’approccio minimalista del marchio svedese.

Volvo EX60, il touchscreen con Google Gemini integrato

La notizia succulenta è che il touchscreen integra Gemini, il nuovo assistente AI di Google che consente agli utilizzatori di conversare in modo naturale col veicolo, facendo di EX60 ''il modello più intelligente e tecnologicamente avanzato finora realizzato dalla Casa''.

Esempi pratici: puoi chiedere a Gemini di trovare l'indirizzo di una prenotazione alberghiera nella tua e-mail, verificare se un articolo acquistato di recente può essere sistemato nel bagagliaio, fornire spunti per un prossimo viaggio, etc. Ma che simpatico.

Altre indiscrezioni? Quelle già ampiamente note: fino a circa 800 km di autonomia, ricarica rapida a 400 kW (+278 km in 10 minuti) grazie all'architettura elettrica a 800 volt, possibile terza fila di sedili a scomparsa, dettaglio raro nel segmento.

Ci rivediamo il 21 per il live.

Volvo EX60, la Volvo più ''intelligente'' della storia

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/01/2026