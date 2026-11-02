Volkswagen valuta la produzione in Turchia: ecco quali auto potrebbero arrivare

Volkswagen è alle prese con un momento difficile e con l'obiettivo di ridurre i costi sta portando avanti un piano di ristrutturazione molto complesso che prevede anche decisioni ''difficili''. Stando a quanto riporta Automotive News Europe che cita Automobilwoche, la casa tedesca starebbe valutando la possibilità di produrre in Turchia le auto. Già diversi anni fa Volkswagen stava lavorando a questa possibilità ma dopo lo scoppio della pandemia, i piani erano stati messi nel cassetto.

Secondo quanto emerso, ci sarebbe la volontà di portare in Turchia la produzione delle auto sviluppate in Cina, attraverso i componenti prodotti nelle fabbriche della Joint Venture di Volkswagen con FAW. In questo modo, si andrebbe a sfruttare la capacità produttiva non utilizzata nel mercato cinese, oltre a spingere sulle vendite nei mercati dove c'è ancora richiesta di vetture endotermiche, grazie all'esportazione.

Il primo passo di questa strategia è stato fatto attraverso la firma di una lettera d'intenti tra il costruttore tedesco e il suo storico distributore Doğuş Otomotiv. Insieme, valuteranno la possibilità di produrre auto a marchio Volkswagen in Turchia.

Cosa produrrà Volkswagen in Turchia?

Ovviamente al momento non tutti i dettagli sono ancora stati resi noti. Da quanto emerso fino a questo momento, in Turchia si andrebbe a effettuare l'assemblaggio finale dei kit di vetture pre-assemblae in Cina. Si tratterebbe appunto dei modelli della Joint Venture con FAW. Quali esattamente non lo sappiamo ma poi queste auto potrebbero essere esportate in mercati quali Africa, Sud America e Sud-est asiatico dove l'elettrificazione è in ritardo e quindi c'è ancora una forte richiesta di auto benzina e diesel.

Dunque, la casa tedesca andrebbe a sfruttare la capacità produttiva degli impianti in Cina realizzando kit pre-assemblati di vetture che poi sarebbero ultimate in Turchia. Auto che successivamente verrebbero esportate extra Europa. Volkswagen sta cercando nuovi sbocchi per la produzione in Cina e questa potrebbe essere una strada. Inoltre, la produzione in Turchia sosterrà l'economia del Paese, garantendo un aumento dei posti di lavoro.

Non si può fare altro che attendere novità e capire meglio i piani Volkswagen.

Fonte: AutomotiveNewsEurope

VEDI ANCHE

Tags