Golf elettrica, Volkswagen blocca lo sviluppo: pesano i conti in rosso

La Golf elettrica non è stata cancellata, ma il suo sviluppo è sospeso

Volkswagen ha annunciato di aver sospeso lo sviluppo della nuova Golf elettrica presso la sua sede centrale di Wolfsburg. Il motivo? Le attuali difficoltà finanziarie che sta attraversando la casa automobilistica tedesca alle prese con un piano di ristrutturazione molto complesso che prevede una serie di scelte difficili. Ecco cosa ha scritto il CEO Thomas Schaefer all'interno di una nota visionata da Reuters.

So cosa rappresenta la Golf per Volkswagen e per Wolfsburg. Ecco perché questa decisione non è stata affatto facile per noi. Semplicemente non possiamo permetterci questi lavori in questo momento.

Secondo il promemoria, lo stabilimento di Wolfsburg si trova ad affrontare un deficit di 300 milioni di euro rispetto al suo obiettivo di riduzione dei costi. Ricordiamo inoltre che giovedì, Volkswagen ha annunciato la sua maggiore perdita trimestrale in oltre un decennio e ha rinnovato l'appello alle parti interessate, tra cui i sindacati tedeschi, affinché sostengano il programma di ristrutturazione.

Lo stabilimento non è tra quelli a rischio chiusura, ma le attività tedesche di Volkswagen sono oggi sottoposte a crescenti pressioni per ridurre i costi.

Sospesa, non cancellata

Al momento, lo sviluppo è stato sospeso e non si parla di cancellazione. Certo, il momento per la casa tedesca non è dei più semplici e quindi non è chiaro se e quando lo sviluppo di quella che avrebbe dovuto chiamarsi ID. Golf, alla fine riprenderà. Ribadiamo, comunque, Volkswagen ha detto che lo stop è solo temporaneo fino a che non si potranno garantire gli investimenti necessari.

Ricordiamo che la Golf elettrica era molto attesa e sarebbe nata sulle basi della piattaforma SSP di nuova generazione. Il debutto era atteso tra il 2028 e il 2029. La notizia non è certamente piaciuta al potente sindacato tedesco IG Metall. La situazione era poi già tesa dopo che Audi aveva deciso di investire 4 miliardi di dollari in un nuovo stabilimento negli Stati Uniti, iniziativa che non era piaciuta vista la situazione in Europa del Gruppo tedesco. Già da un po' si parla poi di indire scioperi a partire dal primo gennaio 2027. Vedremo quello che succederà...

[Immagine di copertina realizzata con AI]

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