Volkswagen ID.3 GTI: con 326 CV, la GTI più potente di sempre è elettrica

GTI sono 3 lettere molto importanti nella storia di Volkswagen. Da sempre sono associate ai modelli sportivi. Adesso, con l'elettrificazione che avanza, la sigla GTI approda anche sulle auto elettriche. La prima è stata la ID. Polo GTI. Adesso è il turno della nuova Volkswagen ID.3 GTI che con 326 CV diventa la GTI di serie più potente di sempre. Bisognerà attendere ancora un po' per vederla su strada dato che le prevendite partiranno solamente all'inizio del 2027. Andiamo adesso a scoprire più da vicino la nuova sportiva elettrica.

Volkswagen ID.3 GTI

Look più sportivo ma senza eccessi

La nuova ID.3 GTI si riconoscerà anche grazie a una serie di ritocchi estetici che renderanno il suo look più aggressivo. Ritocchi ma senza eccessi. La base di partenza è quella della ID.3 Neo che già conosciamo. Il modello GTI adotterà i fari Matrix LED IQ.LIGHT di serie, uniti tra di loro da una striscia luminosa con il logo Volkswagen illuminato al centro. Poco sopra, i designer hanno integrato l'elemento più caratteristico della GTI: la striscia rossa derivata dalla cornice rossa della griglia del radiatore della primissima Golf GTI (1976).

Volkswagen ID.3 GTI

Non mancherà nemmeno un altro elemento distintivo dei modelli GTI e cioè la griglia con trama a nido d'ape. Tra le altre novità stilistiche, la presenza di tre elementi verticali a LED integrati nel paraurti. Di serie la ID.3 GTI potrà contare anche su cerchi Wörthersee da 20 pollici, nome che è un omaggio al leggendario raduno GTI in Austria. Tetto, spoiler posteriore e portellone del bagagliaio sono verniciati nello stesso colore della carrozzeria. La sportiva si potrà avere nelle colorazioni Tornado Red, Moonstone Grey, Scale Silver, Grenadilla Black e Glacier White.

Volkswagen ID.3 GTI

In particolare, la tinta Tornado Red rappresenta un pezzo di storia per Volkswagen dato che era già offerta per la versione restyling della Golf GTI di prima generazione. Piccole personalizzazioni anche per l'abitacolo la cui struttura rimane quella della ID.3 Neo. Ci sono quindi il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e l'infotainment da 12,9 pollici. Che si tratti della GTI ce lo ricorda il volante con il mirino rosso a ore 12 e diversi dettagli di colore rosso, oltre ai sedili rivestiti in tessuto con motivo Superclark.

Motore e prestazioni

Volkswagen ID.3 GTI può contare su di un motore da 326 CV e 545 Nm di coppia. Da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi e velocità massima limitata elettronicamente a 200 km/h. Motore alimentato da una batteria con una capacità di 79 kWh (utilizzabili) che permette un'autonomia di 601 km. In corrente continua, l'accumulatore può ricaricare fino a 183 kW di picco (dal 10 all'80% circa 29 minuti).

Per divertirsi c'è la Modalità GTI abbinata ai profili Eco, Comfort, Sport e Individual. La modalità GTI è il ''segreto'' di questa Volkswagen elettrica. Tutti i parametri di guida e del telaio sono impostati sulla massima sportività: l'erogazione di potenza del motore elettrico, lo sterzo progressivo e il telaio sportivo adattivo DCC. Allo stesso tempo, è possibile attivare il nuovo Launch Control.

Volkswagen ID.3 GTI, interni

Contestualmente, il colore dell'illuminazione ambientale cambia in rosso, la spia ID. Light lampeggia brevemente di rosso e lo schermo del Digital Cockpit passa alla modalità GTI con una grafica personalizzata. Ovviamente, Volkswagen ha lavorato sul setup della ID.3 GTI per migliorare la dinamica di guida e rendere la vettura divertente da guidare tra le curve.

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