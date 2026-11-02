Volkswagen ID. Polo GTI, ecco il prezzo in Italia: si parte da 40.900 euro

La nuova ID. Polo GTI è la prima GTI Volkswagen completamente elettrica, un modello che sta arrivando in Italia e di cui adesso conosciamo anche i prezzi. Già da un po' la casa tedesca aveva aperto i preordini in Europa comunicando, però, solamentr il listino per la Germania. Adesso sappiamo anche quanto questa piccola hot hach elettrica costa nel nostro Paese.
Piccola ma cattiva
Prima ricordiamo brevemente le principali caratteristiche tecniche della nuova Volkswagen ID. Polo GTI. Il powertrain è composto da un motore elettrico in grado di erogare 226 CV e 290 Nm di coppia che permette di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi. In base al feedback dei clienti, la velocità massima è stata fissata a 190 km/h. La batteria con una capacità di 52 kWh permette un'autonomia WLTP di 431 km. Accumulatore che in corrente continua può essere ricaricato fino a una potenza di picco pari a 105 kW.
La ID. Polo GTI si riconosce anche per un body kit che la rende più aggressiva ma senza eccessi. Inoltre, i tecnici tedeschi hanno lavorato sulla messa a punto di telaio e assetto per rendere la piccola sportiva ancora più divertente da guidare tra le curve.
Prezzi in Italia
Il listino della nuova Volkswagen ID. Polo GTI in Italia parte da 40.900 euro.
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