Auto elettriche

Volkswagen ID. Polo GTI, ecco il prezzo in Italia: si parte da 40.900 euro

Avatar di Filippo Vendrame,

2 ore fa - 226 CV e 431 km di autonomia

La piccola sportiva elettrica dispone di 226 CV e 290 Nm, raggiunge i 190 km/h e monta una batteria da 52 kWh
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

La nuova ID. Polo GTI è la prima GTI Volkswagen completamente elettrica, un modello che sta arrivando in Italia e di cui adesso conosciamo anche i prezzi. Già da un po' la casa tedesca aveva aperto i preordini in Europa comunicando, però, solamentr il listino per la Germania. Adesso sappiamo anche quanto questa piccola hot hach elettrica costa nel nostro Paese.

Piccola ma cattiva

Prima ricordiamo brevemente le principali caratteristiche tecniche della nuova Volkswagen ID. Polo GTI. Il powertrain è composto da un motore elettrico in grado di erogare 226 CV e 290 Nm di coppia che permette di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi. In base al feedback dei clienti, la velocità massima è stata fissata a 190 km/h.  La batteria con una capacità di 52 kWh permette un'autonomia WLTP di 431 km. Accumulatore che in corrente continua può essere ricaricato fino a una potenza di picco pari a 105 kW.

Volkswagen ID. Polo GTI

La ID. Polo GTI si riconosce anche per un body kit che la rende più aggressiva ma senza eccessi. Inoltre, i tecnici tedeschi hanno lavorato sulla messa a punto di telaio e assetto per rendere la piccola sportiva ancora più divertente da guidare tra le curve.

Prezzi in Italia

Il listino della nuova Volkswagen ID. Polo GTI in Italia parte da 40.900 euro.

VEDI ANCHE
Volkswagen valuta la produzione in Turchia: ecco quali auto potrebbero arrivare
Golf elettrica, Volkswagen blocca lo sviluppo: pesano i conti in rosso
Volkswagen, conti in rosso: utile operativo crollato a 0,1 miliardi
Tags
volkswagenauto elettrichenovità auto

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

Gli articoli di Filippo

Logo Volkswagen
Volkswagen
Vedi anche