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Ineos Grenadier, il pit stop diventa un'avventura off-road per i piloti Mercedes F1

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32 minuti fa - Antonelli e Russell protagonisti di un pit stop speciale a bordo del SUV

Il costruttore britannico, partner del team di F1, coinvolge i piloti Mercedes-AMG in una simpatica avventura, che mostra come personalizzare il Grenadier per le avventure in fuoristrada
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Ineos è partner principale e detiene un terzo delle quote del team Mercedes-AMG PETRONAS F1. Un legame che riflette l'impegno dell'azienda negli sport ad alte prestazioni. In quest’ottica, il costruttore britannico ha coinvolto i due piloti della squadra Kimi Antonelli e George Russell, portandoli lontano dai circuiti con un'iniziativa che unisce motori e avventura.

Ineos, Antonelli e Russell fuori dalla pista

I due campioni sono infatti i protagonisti di un video ambientato nei dintorni di Austin, in Texas, in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti. Al volante dei rispettivi Grenadier (guarda INEOS Grenadier limited edition), i piloti abbandonano idealmente l'asfalto della pista per esplorare nuovi percorsi, mostrando tutto il potenziale del fuoristrada britannico sui percorsi più difficili. Cosa succederà? Guardiamo insieme le immagini, che ci regalano qualche momento di allegria. 

Grit Stop: personalizzazione e accessori per l’off-road

Avete visto? Il filmato si inserisce in una più ampia campagna di marketing dedicata alla personalizzazione del veicolo. Durante una deviazione dal tracciato, i due fuoriclasse raggiungono una speciale area di servizio, dove una squadra di meccanici si mette al lavoro per installare accessori, attrezzature da campeggio e modifiche su misura.

La sosta, denominata Grit Stop, diventa così l'occasione per trasformare ogni Grenadier in un mezzo adatto alle preferenze dei proprietari. Terminati i lavori, i piloti affrontano itinerari montani e sentieri boschivi, mettendo alla prova le capacità off-road del modello e scoprendo alcune caratteristiche uniche legate ai propri interessi. L'obiettivo è mostrare come un'esperienza personalizzata possa offrire nuovi modi di vivere la natura.

Ineos Grenadier: tutta la personalizzazione del SUV con Kimi Antonelli e George Russell

Ineos ti lascia ampia libertà di scelta

Jonathan Hill, Chief Marketing Officer di INEOS Automotive, ha dichiarato: “L'INEOS Grenadier è costruito per offrire di più, progettato per dare ai proprietari la libertà di personalizzare il proprio veicolo in base a ciò che desiderano di più. Con un pizzico di umorismo e la partecipazione dei due piloti oggi al comando del campionato mondiale di Formula 1, il video 'Grit Stop' dimostra che le possibilità di personalizzazione sono infinite. Ci auguriamo che ispiri tutti coloro che lo guarderanno a personalizzare il proprio Grenadier.” Voi cosa ne pensate del fuoristrada britannico? E di Kimi e George al volante? Fatecelo sapere.

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Listino Ineos Grenadier
AllestimentoCV / KwPrezzo
Grenadier Utility Wagon 2p 3.0 286 CV 286 / 21074.540 €
Grenadier Utility Wagon 2p 3.0d 249 CV 249 / 18374.540 €
Grenadier Utility Wagon 5p 3.0d 249 CV 249 / 18375.740 €
Grenadier Utility Wagon 5p 3.0 286 CV 286 / 21075.740 €
Grenadier Station Wagon 5p 3.0d 249 CV Trialmaster 249 / 18385.190 €
Grenadier Station Wagon 5p 3.0 286 CV Trialmaster 286 / 21085.190 €
Grenadier Station Wagon 5p 3.0d 249 CV Fieldmaster 249 / 18385.190 €
Grenadier Station Wagon 5p 3.0 286 CV Fieldmaster 286 / 21085.190 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Ineos Grenadier visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Ineos Grenadier
Alessandro Perelli
Alessandro Perelli
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.

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