INEOS Grenadier entra nell'esercito italiano: il fuoristrada arriva nel 2027

Non è novità, sapevamo che INEOS Automotive stava puntando al settore della difesa, tanto da aver sviluppato un prototipo per tentare di vincere la maxi commessa del Ministero della Difesa britannico. A quanto pare, la società ha superato una prima selezione ma intanto ha siglato due importanti accordi di fornitura di cui uno con l'esercito italiano. Il secondo, invece, è con il Governo austriaco.

INEOS Grenadier entra nell'esercito italiano

Si tratta di una novità importante dato che il fuoristrada entra ufficialmente nell'esercito italiano. In particolare, l'Italia diventa il primo Paese NATO a effettuare un ''ordine consistente'' della Grenadier per le forze armate. Nel comunicato dell'azienda non sono stati condivisi numeri precisi. Sappiamo comunque che la versione militare deriva strettamente da quella stradale con una serie di modifiche specifiche per il nuovo utilizzo. ATflow, distributore ufficiale di INEOS Automotive nel nostro Paese, inizierà le consegne del fuoristrada a partire dai primi mesi del 2027.

INEOS Grenadier entra nell'esercito italiano

Non solo Italia, comunque, perché Valentin Tusch, azienda specializzata nella blindatura e conversione di veicoli, si è aggiudicata una gara d'appalto del governo austriaco per la fornitura di Grenadier modificati per una maggiore protezione alle forze di difesa e di sicurezza interna austriache. Le prime consegne e le prove inizieranno entro la fine dell'anno.

INEOS Automotive è comunque in fase avanzata di trattative di fornitura con altre forze armate europee e della NATO. Il fuoristrada, ricorda l'azienda, è già in uso presso le forze di polizia, le pattuglie di frontiera, le forze speciali e i servizi di soccorso in tutto il mondo. Tra questi, anche unità d'élite antiterrorismo e di intervento tattico in Germania, Francia e Spagna. Quasi tutti i Paesi che si affacciano sul confine orientale dell'Europa hanno scelto il Grenadier per le proprie forze di sicurezza e di frontiera, tra cui Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Serbia e Slovacchia.

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