Ineos Grenadier, la Helmsman inaugura una nuova serie di edizioni speciali

Il fuoristrada inglese Ineos Grenadier (guarda Ineos Grenadier Trailmaster X) si prepara ad affrontare la stagione 2027 con la nuova limited edition Helmsman (timoniere), pensata per celebrare il legame tra il fuoristrada britannico e il mondo della nautica.

Il fuoristrada salpa verso nuove avventure

Dopo aver consolidato la propria presenza sul mercato, il modello rappresenta per il costruttore un progetto di successo fin dal debutto. Parallelamente, il marchio sta esplorando nuovi ambiti, partecipando anche a gare d'appalto nel settore della difesa, tra cui quella relativa alla fornitura di veicoli all'esercito italiano (guarda Ineos Grenadier per l’esercito). La Helmsman inaugura una serie di edizioni speciali ispirate agli elementi naturali e sarà proposta nelle configurazioni Station Wagon e Quartermaster.

Ineos Grenadier Helmsman: l'off-road britannico in edizione limitata nel suo ambiente naturale

Blu intenso e dettagli esclusivi: il Grenadier cambia rotta

Pensata per chi apprezza la navigazione, la Helmsman ''riflette uno stile di vita nautico e si basa sul fascino della Grenadier standard''. La nuova serie riprende alcuni dettagli delle precedenti versioni a tiratura limitata e introduce una vernice blu intenso, sviluppata originariamente da Arcane Works.

Il design comprende badge dedicati, griglia nera, protezioni sottoscocca scure e barre sul tetto in nero opaco. Completano l'allestimento i cerchi in lega da 17 pollici con finitura diamantata e i vetri oscurati. Il modello ''traccia la rotta per una nuova linea di edizioni speciali ispirate agli elementi per cui Grenadier è stato progettato''.

Ineos Grenadier Helmsman: specializzato nel trasporto di battelli e attrezzatura nautica

Comfort e tecnologia, la nautica sale a bordo

La dotazione include sedili in pelle riscaldabili, tappetini in moquette abbinati a un pavimento in gomma lavabile, dadi antifurto e una scaletta posteriore oppure un cassone di carico, a seconda della configurazione. Sono presenti anche le funzionalità del pacchetto Smooth, tra cui illuminazione ambientale, sensori di parcheggio anteriori e prese elettriche ausiliarie.

Per gli esterni, oltre al blu, è disponibile la tinta metallizzata Whiteout Blue, affiancata dalle colorazioni Eldoret Blue e Scottish White. I tetti a contrasto possono essere scelti in Inky Black o Scottish White. Nell'abitacolo spiccano gli inserti color ostrica sui sedili in pelle nera.

Ineos Grenadier Helmsman: colorazione blu intenso e dettagli esterni esclusivi

Edizione limitata, prezzo impegnativo

La nuova Grenadier Helmsman parte da 70.995 sterline, equivalenti a circa 84.220 euro al cambio indicato. La produzione sarà limitata: il costruttore ha infatti precisato che ''la produzione sarà limitata, in attesa della prossima edizione speciale ispirata agli elementi''. Una disponibilità contenuta che rende questa versione una proposta dedicata a chi cerca un SUV con un'estetica distintiva e richiami al mondo nautico. A voi piace il nuovo Grenadier? Fatecelo sapere.

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