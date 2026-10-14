Ineos Grenadier, la Helmsman inaugura una nuova serie di edizioni speciali

Il fuoristrada inglese Ineos Grenadier (guarda Ineos Grenadier Trailmaster X) si prepara ad affrontare la stagione 2027 con la nuova limited edition Helmsman (timoniere), pensata per celebrare il legame tra il fuoristrada britannico e il mondo della nautica.
Il fuoristrada salpa verso nuove avventure
Dopo aver consolidato la propria presenza sul mercato, il modello rappresenta per il costruttore un progetto di successo fin dal debutto. Parallelamente, il marchio sta esplorando nuovi ambiti, partecipando anche a gare d'appalto nel settore della difesa, tra cui quella relativa alla fornitura di veicoli all'esercito italiano (guarda Ineos Grenadier per l’esercito). La Helmsman inaugura una serie di edizioni speciali ispirate agli elementi naturali e sarà proposta nelle configurazioni Station Wagon e Quartermaster.
Ineos Grenadier Helmsman: l'off-road britannico in edizione limitata nel suo ambiente naturale
Blu intenso e dettagli esclusivi: il Grenadier cambia rotta
Pensata per chi apprezza la navigazione, la Helmsman ''riflette uno stile di vita nautico e si basa sul fascino della Grenadier standard''. La nuova serie riprende alcuni dettagli delle precedenti versioni a tiratura limitata e introduce una vernice blu intenso, sviluppata originariamente da Arcane Works.
Il design comprende badge dedicati, griglia nera, protezioni sottoscocca scure e barre sul tetto in nero opaco. Completano l'allestimento i cerchi in lega da 17 pollici con finitura diamantata e i vetri oscurati. Il modello ''traccia la rotta per una nuova linea di edizioni speciali ispirate agli elementi per cui Grenadier è stato progettato''.
Ineos Grenadier Helmsman: specializzato nel trasporto di battelli e attrezzatura nautica
Comfort e tecnologia, la nautica sale a bordo
La dotazione include sedili in pelle riscaldabili, tappetini in moquette abbinati a un pavimento in gomma lavabile, dadi antifurto e una scaletta posteriore oppure un cassone di carico, a seconda della configurazione. Sono presenti anche le funzionalità del pacchetto Smooth, tra cui illuminazione ambientale, sensori di parcheggio anteriori e prese elettriche ausiliarie.
Per gli esterni, oltre al blu, è disponibile la tinta metallizzata Whiteout Blue, affiancata dalle colorazioni Eldoret Blue e Scottish White. I tetti a contrasto possono essere scelti in Inky Black o Scottish White. Nell'abitacolo spiccano gli inserti color ostrica sui sedili in pelle nera.
Ineos Grenadier Helmsman: colorazione blu intenso e dettagli esterni esclusivi
Edizione limitata, prezzo impegnativo
La nuova Grenadier Helmsman parte da 70.995 sterline, equivalenti a circa 84.220 euro al cambio indicato. La produzione sarà limitata: il costruttore ha infatti precisato che ''la produzione sarà limitata, in attesa della prossima edizione speciale ispirata agli elementi''. Una disponibilità contenuta che rende questa versione una proposta dedicata a chi cerca un SUV con un'estetica distintiva e richiami al mondo nautico. A voi piace il nuovo Grenadier? Fatecelo sapere.
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Grenadier Utility Wagon 2p 3.0 286 CV
|286 / 210
|74.540 €
|Grenadier Utility Wagon 2p 3.0d 249 CV
|249 / 183
|74.540 €
|Grenadier Utility Wagon 5p 3.0d 249 CV
|249 / 183
|75.740 €
|Grenadier Utility Wagon 5p 3.0 286 CV
|286 / 210
|75.740 €
|Grenadier Station Wagon 5p 3.0d 249 CV Trialmaster
|249 / 183
|85.190 €
|Grenadier Station Wagon 5p 3.0 286 CV Trialmaster
|286 / 210
|85.190 €
|Grenadier Station Wagon 5p 3.0d 249 CV Fieldmaster
|249 / 183
|85.190 €
|Grenadier Station Wagon 5p 3.0 286 CV Fieldmaster
|286 / 210
|85.190 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Ineos Grenadier visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Ineos Grenadier
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.