Treno bloccato in un incendio in Canada: il video onboard è spaventoso

Immagina di trovarti fermo sui binari, al volante di un mezzo gigante, mentre attorno a te la foresta prende fuoco e l'aria diventa irrespirabile. È la brutta avventura capitata all'equipaggio di un treno merci della CN Rail nel nord-ovest dell'Ontario, in Canada. Una storia di sangue freddo, fortuna e gravi imprudenze, testimoniata da un filmato girato direttamente dall'interno della cabina di guida.

Un'attesa da incubo tra le fiamme dell'Ontario

Se pensi che il lavoro sui binari sia privo di imprevisti estremi, le immagini che arrivano dal nord del continente americano ti faranno ricredere. La regione è stata flagellata da oltre 134 incendi boschivi simultanei, e il convoglio si è trovato letteralmente recintato dal fuoco.

Il motivo della sosta? Una pura questione di precedenze: il treno era fermo in attesa che un altro convoglio procedesse in senso opposto per liberare lo scambio. Solo che, nel giro di pochissimi minuti, il rogo si è propagato fino ai margini della ferrovia, avvolgendo il lato sinistro del locomotore in una morsa di fiamme e fumo denso.

''Sbrigatevi, siamo circondati dal fuoco'': la diretta dalla cabina

A documentare la drammaticità di quei momenti è stato uno dei ferrovieri a bordo. Nel video onboard, diffuso dall'emittente CBC News, lo si sente commentare l'avanzare del fronte di fuoco con un tono inizialmente quasi incredulo: ''Rischia di travolgerci, la cosa si sta facendo un po' spaventosa''.

Poco dopo, quando le fiamme attaccano la parte frontale della motrice, la tensione sale visibilmente e parte la chiamata d'emergenza via radio: ''Dovete sbrigarvi a passare, diciamo sul serio. Adesso siamo completamente avvolti dalle fiamme''. A salvare la vita all'equipaggio sono state la struttura metallica della motrice e l'impianto di climatizzazione, che ha evitato l'ingresso dei fumi tossici nell'abitacolo. Una volta transitato il secondo treno, il macchinista ha potuto finalmente dare gas e allontanarsi dall'inferno.

This is near Armstrong, Ontario.



When will the Canadian National Railway Company make a statement about this incident? pic.twitter.com/6bKJYugeR0 — Sol Mamakwa (@solmamakwa) July 14, 2026

Polemiche sulla sicurezza: le accuse del sindacato

Un portavoce della CN Rail ha dichiarato a Global News che il personale presente nell'area è stato evacuato nella notte e che il traffico ferroviario vicino ad Armstrong è stato sospeso per precauzione. Tuttavia, la risposta aziendale è arrivata quando il rischio era già stato altissimo, scatenando la dura reazione dei rappresentanti dei lavoratori.

Paul Boucher, presidente del sindacato Teamsters Canada Rail Conference, pur elogiando la professionalità dei colleghi, non le ha mandate a dire: ''È un miracolo che nessuno si sia fatto male, ma questo episodio non doveva verificarsi. La compagnia conosceva perfettamente le condizioni della zona, dove gli incendi divampavano da ormai cinque settimane. Inviare un treno lì è stato un errore grave''. A rendere lo scenario ancora più inquietante è il fatto che altri tre convogli carichi di materiali infiammabili e pericolosi siano rimasti bloccati poco lontano, nei pressi della comunità di Collins First Nation.

Un disastro ambientale dalle dimensioni globali

L'episodio del treno è solo la punta dell'iceberg di una catastrofe ben più ampia. L'incendio ha raso al suolo l'intero centro abitato di Collins First Nation, costringendo i residenti a evacuare d'urgenza sulle barche attraverso il lago.

Le conseguenze ambientali hanno poi travalicato i confini locali: la coltre di fumo generata dai roghi ha portato Toronto a registrare temporaneamente la peggiore qualità dell'aria al mondo, tingendo i cieli di un giallo spettrale su una porzione enorme degli Stati Uniti nord-orientali. Una vicenda che lascia aperti interrogativi pesanti sulla gestione della sicurezza e dei trasporti di fronte a emergenze climatiche sempre più frequenti.

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