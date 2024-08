Arriva NILU, l'hypercar di nobili origini che rifiuta l'aiutino dell'energia elettrica

Ai più il marchio Nilu27 non suona famigliare, tuttavia si sta facendo strada nella nicchia delle hypercar con un modello davvero fuori dagli schemi. L’ultima arrivata nel Pantheon delle macchine supersportive con badilate di cavalli sotto il cofano è proprio la nuovissima NILU. Pensate che è stata creata dall'ex responsabile del design di Bugatti e Koenigsegg , ed è equipaggiata con un “mostruoso” motore V12 aspirato da 6,5 ​​litri che raggiunge oltre 11.000 giri/min, abbinato a un tradizionalissimo cambio manuale.

Hypercar NILU: realizzata dall'ex designer di Bugatti e KoenigseggDIETRO IL PROGETTO C’È TANTA ESPERIENZA Sasha Selipanov è l'uomo dietro l’hypercar NILU. Dopo aver lavorato su auto eccezionali come la Bugatti Chiron, la Koenigsegg CC850 e la Lamborghini Huracán, ha deciso di lanciare il suo esclusivo brand, appunto che si chiama Nilu27. Quindi il nome per esteso della prima creazione di questa nuova azienda sarebbe Nilu27 NILU. Il design, un pizzico stravagante, ma super affilato, trae ispirazione da diverse filosofie di stile, dalle classiche muscle car americane alle moderne drift-car, con contaminazioni tra attuale e anche vintage.

Hypercar NILU: dall'alto si intravvede il motore V12 da oltre 1.000 CV e niente elettroniAUTOTELAIO IN FIBRE NOBILI Sottopelle c'è un telaio monoscocca in fibra di carbonio costruito su misura, con telai ausiliari tubolari in lega di alluminio, doppi bracci trasversali, sospensioni pushrod e freni carboceramici forniti da Brembo. Come una Aston Martin Valkyrie, la NILU è dotata di porte ad ali di gabbiano che presumibilmente forniscono un ottimo accesso all'abitacolo a due posti. I sedili sono fissi e non ci sono comandi sul volante che si trova di fronte a una serie di quadranti analogici. Qui, l’ispirazione dalle supercar di una volta è ancora più forte. C'è solo uno schermo di visualizzazione all'interno della NILU ed è per la telecamera/specchietto retrovisore.

Hypercar NILU: l'abitacolo con la leva del cambio manuale e gli strumenti analogici

UN PLURIFRAZIONATO CON POTENZA DA VENDERE Il V12 dell'auto è completamente esposto per permettere a chiunque di godere della vista di tanta sofisticazione tecnologica. Il team di Nilu27 ha collaborato con Hartley Engines dalla Nuova Zelanda per produrre quello che afferma essere ''uno dei motori aspirati più potenti e visivamente sorprendenti al mondo''. La potenza massima è stimata in 1.055 CV per 860 Nm di coppia. Il V12 non è abbinato a motori elettrici o a un sistema ibrido di alcun tipo, ma è dotato di 12 corpi farfallati individuali e di una configurazione particolare della V, in cui i canali di scarico e di aspirazione dell'aria sono invertiti, per favorire il dimensionamento e l'estrazione del calore. Questa soluzione consente anche di sfruttare una particolare conformazione dei collettori ''snakepit'', che confluiscono in un tubo di scarico a tre uscite.

Hypercar NILU: solo 15 esemplari per la pista e 54 esemplari omologati strada

TITATURA LIMITATA E DEBUTTO A PEBBLE BEACH Altra reminiscenza dal passato, la trasmissione manuale a sette marce che è alloggiata in un sottotelaio in lega di alluminio rivestito in ceramica. Saranno inizialmente prodotti 15 esemplari della hypercar NILU solo per la pista, seguiti da 54 versioni omologate per la strada. L'auto farà il suo debutto pubblico il 15 agosto a Pebble Beach in California durante la Monterey Car Week 2024.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 14/08/2024