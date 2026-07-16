Begode X-Way: guarda cosa combina il monociclo da offroad [video]

Fino a qualche tempo fa, l’idea di un monociclo elettrico era strettamente legata all’asfalto cittadino, ai pendolari dell’ultimo miglio e a un modo di muoversi decisamente urbano, anche se tutto in questi veicoli riportava alla memoria il fumetto B.C. di Johnny Hart.

Poi, però, sono arrivati i produttori come Begode, che hanno un debole per la potenza pura e per i limiti da spostare un po' più in là.

Ed è proprio da questa filosofia che nasce il Begode X-Way, un mezzo che amplia gli orizzonti di questi veicoli con una vera e propria macchina da fuoristrada, pensata per chi cerca l’adrenalina tra fango, pietre e pendenze che metterebbero in difficoltà persino una mountain bike da downhill.

Struttura e design: zero fronzoli, tanta sostanza

La prima cosa che salta all'occhio guardando il Begode X-Way è la sua estetica dichiaratamente funzionale. Qui non c’è spazio per plastiche lucide destinate a rigarsi al primo contatto con un ramo: la struttura è ridotta all'essenziale, con un telaio robusto che mette in mostra la sua anima meccanica.

Per darti il massimo controllo quando il terreno sotto la ruota si fa accidentato, l'ergonomia è stata curata nei minimi dettagli: le pedane sono larghe, resistenti e dotate di pin metallici regolabili che artigliano la suola delle tue scarpe, impedendo ai piedi di scivolare anche in presenza di acqua o fango.

I supporti laterali per le gambe, poi, sono ampi e personalizzabili nella posizione. Sono fondamentali, perché su un mezzo del genere è con il corpo che si decide tutto: accelerazione, frenata e cambi di direzione. Ma non è tutto.

Il Begode X-Way integra un sistema di sospensione a leveraggio regolabile che permette alla ruota di copiare le asperità del terreno, che si tratti di radici sporgenti, sassi smossi o piccoli salti. L'ammortizzatore assorbe gli urti più duri per non sovraccaricare le tue ginocchia e garantendoti maggiore stabilità.

Prestazioni ed efficienza: la coppia che non ti aspetti

Sotto la scocca protettiva batte un cuore elettrico ad altissime prestazioni. I dati tecnici, come da tradizione per il marchio, parlano di una potenza importante supportata da un'architettura ad alto voltaggio. Il motore sviluppa 4,5 kW di potenza e in salita il mezzo si arrampica con disinvoltura su pendenze notevoli, trovando motricità grazie anche al generoso pneumatico tassellato da fuoristrada.

La batteria da 3 kWh di capacità garantisce ore di divertimento lontano dalle prese di ricarica. Certo, se decidi di spremere al massimo i kWh disponibili affrontando continui dislivelli l'autonomia ne risentirà, ma per un utilizzo offroad misto avrai a disposizione tutto il raggio d'azione necessario per completare le tue escursioni senza l'ansia di rimanere a piedi in mezzo al bosco.

Begode X-Way, l'ammortizzatore regolabile

Sicurezza e verdetto: a chi si rivolge?

Con un peso di 42 kg, Begode X-Way non è un mezzo adatto a tutti, e men che meno a chi si avvicina per la prima volta al mondo dei monocicli elettrici. Richiede una buona dose di esperienza, sensibilità nei movimenti e, soprattutto, tanto rispetto per la velocità e la potenza che è in grado di esprimere.

Se decidi di metterti alla guida di questo mostro da off-road, X-Way si compra online sul sito ufficiale e il prezzo è di 2.300 dollari (circa 2.000 euro) e l'uso di protezioni adeguate – a partire da un buon casco integrale, ginocchiere e pettorina – è praticamente obbligatorio.

Se invece hai già alle spalle abbastanza chilometri su una sola ruota e cerchi uno strumento definitivo per esplorare la natura e divertirti dove l'asfalto finisce, questa proposta firmata Begode ha tutte le carte in regola per regalarti sensazioni uniche, con una solidità costruttiva che bada decisamente al sodo.

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