Toyota GR86, il nuovo motore è già in pista: arriva un motore 2.0 aspirato

Toyota ha lanciato da poco la nuova supercar GR GT e contestualmente sta anche testando una piattaforma a motore centrale che dovrebbe dare vita a una moderna MR2 o Celica, o forse a entrambe. La casa giapponese non si ferma perché vuole offrire ai suoi clienti auto emozionanti da guidare. Infatti, in programma ci sarebbe anche il lancio della nuova generazione della GR86 e addirittura il ritorno della GR Supra uscita da poco di produzione.

I fan della Supra dovranno però aspettare un po'. Toyota ha infatti chiarito che ci sarà un intervallo di tempo tra la fine della produzione del modello attuale e l'arrivo del nuovo modello. La nuova GR86, invece, potrebbe arrivare prima, dato che Toyota sta già testando dei prototipi che forniscono i primi indizi su quale motore potrebbe equipaggiarla.

Addio al motore boxer

Dal 2022, Toyota ha schierato prototipi della GR86, noti come GR86 Future FR, nella serie giapponese Super Taikyu. Questi prototipi utilizzavano versioni modificate del motore turbo a tre cilindri in linea da 1,6 litri presente sulla GR Corolla. L'obiettivo era testare i carburanti sintetici su cui la casa giapponese vuole scommettere per il futuro.

Nel 2024, Toyota ha presentato un concept della GR86 equipaggiato sempre con il motore della GR Corolla e con il sistema di trazione integrale. Il tutto ha alimentato le voci secondo cui Toyota avrebbe potuto optare per un motore turbo per la prossima GR86. Tuttavia, l'ultimo prototipo GR86 Future FR è tornato a un motore aspirato, sebbene senza il boxer a quattro cilindri di derivazione Subaru che ha equipaggiato le ultime due generazioni della sportiva.

Toyota GR86, motore 2 litri aspirato

Ci sono però novità. Secondo i colleghi giapponesi di Car Watch, il prototipo GR86 Future FR ha gareggiato lo scorso fine settimana nel round Super Taikyu di Okayama con un nuovo motore a quattro cilindri in linea da 2 litri attualmente in fase di sviluppo. Unità aspirata che sarebbe strettamente imparentata con il futuro quattro cilindri in linea turbo G20E di Toyota, che, secondo la casa automobilistica, erogherà inizialmente oltre 400 CV ma con la possibilità di raggiungere agevolmente quota 600 CV.

I colleghi giapponesi hanno riferito che il nuovo motore a quattro cilindri in linea aspirato da 2 litri eroga circa 220 CV, una potenza vicina a quella del motore boxer di derivazione Subaru montato sulla GR86. Unità aspirata e non turbo. Inoltre, pare che possegga un discreto allungo. Il pilota Kazuya Oshima ha dichiarato a Car Watch che ''raggiunge regimi più elevati di quanto ci aspettassimo''.

Vedremo questo motore sulla prossima generazione della GR86? Non lo sappiamo ma ci sono diversi indizi che lo farebbero pensare. Sulla GR86, Toyota ha privilegiato leggerezza, equilibrio, erogazione di potenza prevedibile e coinvolgimento del guidatore rispetto alla pura potenza. Il nuovo modello dovrà continuare a seguire questa filosofia e il nuovo 2 litri aspirato potrebbe essere la scelta più indicata.

Non rimane che attendere novità.

Fonte: CarWatch

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