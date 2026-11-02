Toyota bZ4X diventa un robotaxi: al via i test con Waymo nel 2027

Toyota e Waymo porteranno la loro collaborazione nello sviluppo della guida autonoma a un livello superiore. In base all'accordo preliminare annunciato nell'aprile 2025, le due aziende avvieranno nel 2027 le prime attività operative di test e validazione di una flotta a guida autonoma di Toyota bZ4X in Giappone. Successivamente, il progetto sarà ampliato anche nel Regno Unito e in tutti i Paesi dove Waymo opera.

Verso servizi di trasporto con auto a guida autonoma

Toyota realizzerà i veicoli all'interno del suo impianto di Takaoka, nella Prefettura di Aichi, in Giappone. L'intero processo produttivo si terrà qui, compresa l'integrazione dell'hardware per la guida autonoma sviluppato da Waymo. Grazie a questa partnership, le due aziende accelereranno la diffusione a livello internazionale di veicoli autonomi di Livello 4 con standard di sicurezza già validati.

Dovendo funzionare come un robotaxi, la Toyota bZ4X è stata adattata per offrire elevati livelli di comfort e accessibilità. Per esempio, l'ampio spazio per le gambe dei passeggeri posteriori e dispositivi quali porte automatiche, portellone posteriore elettrico e illuminazione ambientale garantiranno un'esperienza di accesso e uscita dal veicolo semplice e intuitiva.

Toyota e Waymo non si fermano però qui perché continueranno a esplorare le prospettive future della tecnologia di guida autonoma applicata ai veicoli Toyota destinati ai clienti privati. Insieme a Woven by Toyota, le aziende valuteranno ulteriori iniziative a supporto dell'obiettivo comune di ridurre gli incidenti stradali, compreso il modo in cui le conoscenze derivanti dalle attività operative di Waymo nel mondo reale, dall'analisi avanzata dei dati e dalle tecnologie sviluppate dall'azienda possano contribuire a migliorare la sicurezza dell'intero ecosistema della mobilità.

Le dichiarazioni

Hiroki Nakajima, Membro del Consiglio di Amministrazione e Executive Vice President di Toyota, su questa dichiarazione ha commentato:

Siamo profondamente onorati che Waymo, azienda pioniera nello sviluppo della guida completamente autonoma, abbia scelto Toyota come proprio partner. Le tecnologie per la sicurezza esprimono il loro massimo valore quando riescono a raggiungere il maggior numero possibile di persone. Questa collaborazione consentirà di accelerarne la diffusione e di renderle accessibili ai clienti in Giappone e in altri mercati attraverso i servizi di ride-hailing di Waymo. Parallelamente, Toyota continuerà a esplorare le opportunità offerte dall'integrazione tra veicoli e infrastrutture di trasporto per migliorare ulteriormente la sicurezza stradale. Nessuna azienda può raggiungere da sola l'obiettivo di azzerare gli incidenti stradali, ma insieme a partner come Waymo siamo convinti di poter avanzare passo dopo passo verso questo traguardo.

Dmitri Dolgov, Co-Chief Executive Officer di Waymo, ha poi aggiunto:

L'impegno di Toyota verso l'obiettivo di zero incidenti stradali è profondamente in sintonia con la nostra visione in Waymo e siamo orgogliosi di collaborare per rendere le strade più sicure per tutti. Nelle aree in cui Waymo opera, abbiamo dimostrato che la nostra tecnologia può essere fino a 20 volte più sicura rispetto alla guida umana nei casi di incidenti con lesioni gravi. La partnership con Toyota ci consentirà di portare i benefici della sicurezza e della comodità della guida autonoma a un numero sempre maggiore di persone in tutto il mondo, inclusi mercati internazionali strategici come il Giappone. Abbiamo scelto Toyota per il profondo rispetto che nutriamo nei confronti dei suoi standard di sicurezza, affidabilità e qualità, riconosciuti a livello globale, e attendiamo con entusiasmo di rafforzare ulteriormente questa collaborazione mentre espandiamo su scala mondiale la diffusione della tecnologia Waymo Driver.

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