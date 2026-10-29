Sotto questa Corolla Cross si nasconde il prossimo SUV elettrico di Toyota

Il passo più corto, i fari insoliti e il telaio a vista fanno pensare a un mulotipo impegnato nei test della nuova piattaforma multienergia

Queste foto spia scattate nei pressi del centro di sviluppo europeo di Toyota, sembrano mostrare una Toyota Corolla Cross aggiornata. In realtà non è quello che sembra. Guardando bene, si nota che i fari non sono quelli della Corolla, anzi sono molto particolari. Inoltre, il passo appare molto più corto di quello della Corolla Cross. Si possono poi osservare ulteriori cose come l'assenza dei terminali di scarico e il telaio a vista sotto il pianale. Di che vettura si tratta, quindi? Sta arrivando una Corolla Cross elettrica? Verosimilmente la vettura protagonista di queste foto spia è un mulotipo, cioè un prototipo basato su di una vettura esistente, modificato per provare tutte quelle novità che arriveranno sui nuovi modelli.

Toyota Corolla elettrica prototipo

In particolare, probabilmente Toyota sta già testando la nuova piattaforma multi-pathway, fresca di presentazione.

Il futuro di Toyota è già su strada

Quasi tutti i modelli attuali, inclusa la vera Corolla Cross, si basano su una qualche forma della piattaforma TNGA. I modelli elettrici poggiano, invece, sulla variante e-TNGA. La nuova piattaforma cambierà tutto.

Anziché sviluppare auto e piattaforme diverse per ogni tipo di propulsione, Toyota punta a un'unica architettura flessibile in grado di gestire tutte le diverse tipologie di motorizzazioni. Insomma, una piattaforma multienergia. Piattaforma che aprirà la strada a modelli del futuro come la prima Corolla elettrica.

Toyota Corolla elettrica prototipo

Questo cambiamento semplificherà i processi di sviluppo e produzione di Toyota, consentendo agli stabilimenti di adattare i volumi di produzione alle diverse motorizzazioni in base alle variazioni della domanda dei clienti.

Toyota afferma che nessuna motorizzazione verrà sacrificata a favore di un'altra e che i modelli ibridi e ibridi plug-in consumeranno il 15% in meno di carburante. Utilizzeranno un nuovo motore a tre cilindri in linea da 1,5 litri che sostituirà sia il motore a tre cilindri da 1,5 litri che quello a quattro cilindri in linea da 1,8 litri attualmente in uso. I nuovi motori e la nuova piattaforma arriveranno sul mercato il prossimo anno.

Toyota Corolla elettrica prototipo

Prima di allora sicuramente arriveranno maggiori dettagli e vedremo più foto spia dei prototipi in sviluppo.

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