Anticipazioni

Nuova Toyota MR2, qualcosa si muove: il nuovo prototipo svela indizi sulla sportiva

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2 ore fa - La futura MR2 prende forma in pista

La casa giapponese sta testando un prototipo inedito con motore centrale quattro cilindri turbo da 2 litri
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Toyota non intende rinunciare a offrire vere auto sportive che emozionino ancora alla guida. Sappiamo già che la casa giapponese sta lavorando ad alcune importanti novità. Il risultato di tale lavoro sarà una nuova Toyota MR2 o una Toyota Celica, forse addirittura entrambe.

Quel che sappiamo per certo è che Toyota sta effettivamente per lanciare una nuova auto sportiva a motore centrale. Da quasi 2 anni, la casa giapponese sta testando un prototipo della GR Yaris caratterizzato proprio dalla presenza di un motore centrale. Si tratta del nuovo 4 cilindri turbo di 2 litri su cui la casa automobilistica sta lavorando da tempo e che è destinato a diventare il baricentro di molte delle sue future sportive. Tale prototipo da tempo è stato fatto gareggiare in diverse gare del campionato Super Taikyu in Giappone per mettere alla frusta la nuova meccanica.

Adesso c'è però una novità perché Toyota ha fatto scendere in pista un nuovo prototipo che assomiglia molto di più a una MR2 che alla GR Yaris.

Novità in arrivo?

La parte anteriore dell'auto conserva alcuni elementi della sportiva GR Yaris, inclusi i fari. A parte questo, il resto è differente e sembra proprio che la casa giapponese stia facendo un nuovo passo avanti nello sviluppo della nuova piattaforma. La parte posteriore della vettura è interessante dato che presenta passaruota squadrati e svasati e pannelli laterali con prese d'aria più grandi per il motore. Dietro notiamo poi la presenza di un alettone posteriore fisso e di un diffusore.

Se anche il prototipo davvero cela la base tecnica della futura MR2 non è detto che anticipi anche l'aspetto della nuova sportiva. Il fatto che il frontale riprenda alcuni elementi della GR Yaris fa pensare che il design sia provvisorio. Del resto, lo scopo dell'auto è quello di portare avanti lo sviluppo della nuova unità. Curiosità, il nuovo prototipo sembra un'evoluzione di quello visto diversi mesi fa sempre in pista e con forme decisamente posticce.

In ogni caso, il lavoro sta andando avanti. I test nel motorsport permettono di raccogliere molti dati utili non solo per lo sviluppo del motore ma pure per quello del telaio e dell'assetto. La nuova MR2 è sempre più vicina? Lo scopriremo.

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Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

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