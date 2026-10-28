Toyota, il nuovo ibrido 1.5 è così compatto da condividere la piattaforma con le elettriche

Toyota ha sviluppato il suo nuovo sistema ibrido, e la novità non riguarda solo i consumi. Il motore a benzina e i componenti elettrici sono diventati così compatti da poter essere montati sulla stessa piattaforma pensata per le auto elettriche, senza cambiare il profilo dell’auto, lo spazio a bordo o le prestazioni. Da una sola base potranno così nascere versioni elettriche, ibride plug-in e full hybrid.

Un quattro cilindri nato per l’elettrificazione

Il cuore del sistema è una nuova famiglia di motori 1.5 a quattro cilindri, disponibile sia aspirata sia turbo. Secondo Toyota non si tratta di un motore esistente adattato all’ibrido, perché è stato progettato fin dall’inizio per lavorare insieme alla parte elettrica. È più piccolo ed efficiente dei motori attuali. La versione aspirata è pensata per coprire le prestazioni che oggi assicurano il 1.8 quattro cilindri e il 1.5 tre cilindri, cioè le due unità alla base della maggior parte delle ibride Toyota vendute in Europa.

Accanto al motore termico arrivano motori elettrici, centraline di gestione della potenza e inverter più leggeri e compatti. L’integrazione più stretta tra le componenti serve a ridurre le perdite di energia nel sistema. Toyota punta a consumi inferiori di oltre il 15%. Il risultato arriverebbe da meno attriti meccanici, una migliore gestione del calore, minori perdite elettriche e una resistenza aerodinamica più bassa. Il costruttore non ha indicato potenze, tempi di arrivo né i modelli che adotteranno il nuovo sistema, e la percentuale va quindi letta come un obiettivo di progetto.

Una sola piattaforma per tre motorizzazioni

Nuovo motore ibrido Toyota, la condivisione delle piattaforme

Il nuovo ibrido è stato sviluppato insieme a una piattaforma che Toyota chiama «multi-pathway», cioè a più strade. Lo schema diffuso dal costruttore mostra la stessa carrozzeria in tre versioni. L’elettrica ha la batteria distribuita lungo tutto il pianale. La plug-in ha una batteria più corta e il motore termico davanti. La full hybrid ha una batteria piccola e lo stesso motore anteriore. Grazie al vano motore più compatto le auto potranno avere un cofano più basso e linee più slanciate, senza rinunciare a spazio interno o prestazioni delle versioni elettriche. Il vantaggio è anche economico. Condividere la stessa architettura permette di ripartire gli investimenti per sviluppo e produzione su volumi più alti. Le fabbriche, inoltre, potranno cambiare la quota di elettriche, plug-in e ibride a seconda di quello che chiedono i clienti.

Tags