Tesla vuole fermare il Cybertruck, ma c'è chi vuole salvarlo

Tesla ha deciso e sembra non voler fare un passo indietro: più o meno a metà del 2027 cesserà la produzione del Cybertruck e il suo posto nella Gigafactory del Texas sarà preso dal Cybercab, la nuova scommessa di Elon Musk. I clienti della casa americana non hanno moto gradito e dal momento dell'annuncio si continua a discutere e polemizzare sulla scelta di Musk. C'è addirittura chi intende salvare il pickup elettrico, rilevando la produzione da Tesla. Stiamo parando di Unplugged Performance, azienda americana nota per l'offerta di componenti aftermarket proprio per i modelli Tesla.

Pronti a rilevare la linea di produzione del Cybertruck

L'azienda ha offerto pubblicamente di rilevare la linea Cybertruck da Tesla, con il finanziamento di un consorzio di investitori. La notizia arriva direttamente attraverso un post su X (ex Twitter), dove parla dell'offerta. Unplugged Performance afferma di sostenere pienamente la priorità data al Cybercab e di essere disposta a gestire la produzione del Cybertruck ''senza alcun costo per lo spazio, il personale o l'attenzione di Tesla''. In cambio, Tesla avrebbe incassato una commissione di licenza più i ricavi derivanti dal servizio FSD (Full Self-Driving) e dalla rete Robotaxi per ogni veicolo prodotto.

An open offer to Tesla: We fully support putting Cybercab first, and we’d be glad to take the Cybertruck line off your hands. We’d fund it with a consortium of investors and run it at no cost to Tesla’s floor space, headcount, or focus. All of that goes to Cybercab. Cybercab gets first call on battery cells too. We’ll wait our turn. Tesla gains incremental profit: a license fee, plus FSD and Robotaxi network revenues on every vehicle built. We’d build the Cybertruck, a three-row CyberSUV, and an unmanned CyberCargo hauler. More autonomous miles, across every surface of this planet and beyond. Worth a conversation? — UP (@UnpluggedTesla) November 10, 2026

Addirittura, Unplugged Performance si è persino offerta di dare al Cybercab la priorità della fornitura di batterie.

Ben Schaffer, fondatore dell'azienda americana, ha chiarito di sostenere la scelta di Tesla di puntare tutto sulla guida autonoma, ma di voler mantenere vivo il programma Cybertruck.

Pronti a produrre anche altri modelli

Ma c'è di più perché Unplugged Performance si impegnerebbe anche a costruire un CyberSUV a tre file e un CyberCargo senza conducente. Si tratta di due veicoli di cui Tesla ha parlato in passato ma che non sono mai stati presentati.

Il post ha avuto un grande successo con molti clienti Tesla che hanno iniziato a chiedere a Musk di accettare questa offerta. Una risposta ufficiale da parte di Elon Musk non è ancora arrivata. In ogni caso, Unplugged Performance punta molto su questo progetto dato che vende un'intera linea di prodotti per il Cybertruck e nel corso del tempo si è aggiudicata diversi contratti per trasformare i Cybertruck in veicoli della polizia.

VEDI ANCHE

Tags