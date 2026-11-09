Tesla Cybercab, Musk annuncia novità: in arrivo una versione più efficiente

Il Tesla Cybercab è una delle più importanti scommesse dell'azienda di Elon Musk. Il robotaxi è già su strada ad Austin da un po' di tempo e presto dovrebbero partire anche le vendite ai privati. Il Cybercab non è un robotaxi qualsiasi perché al suo interno racchiude tutte le ultime tecnologie che la casa americana ha sviluppato. Tuttavia, il progetto di questa vettura elettrica a guida autonoma è destinato ad evolvere nel corso del tempo. Elon Musk ha infatti anticipato che il robotaxi riceverà aggiornamenti piuttosto sostanziali, tra cui miglioramenti in termini di efficienza e una nuova colorazione.

Elon Musk anticipa l'arrivo di nuovi miglioramenti

All'interno di un post su X, ex Twitter, Elon Musk ha dichiarato che Tesla si impegnerà a perfezionare ulteriormente il Cybercab, in seguito all'annuncio sull futuro stop alla produzione del Cybertruck all'interno della Gigafactory del Texas, per aumentare proprio la capacità produttiva del Cybercab.

Tesla Cybercab

Ci saranno innazitutto degli importanti miglioramenti di efficienza che permetteranno di adottare un pacco batteria da 40 kWh (attualmente il robotaxi utilizza un accumulatore da circa 48 kWh). Il Cybercab sarà in futuro proposto anche in una tinta color argento.

There are efficiency improvements coming that will allow for a 40kWh Cybercab pack. We will make this in liquid silver, so the colors are not too monotonous. The biggest thing most people fail to understand is that there are a very limited number of smart, dedicated people! They can only do so many things. If we have to maintain a complex production line, supply chain and allocate engineering for Cybertruck, we can’t use those people or factory space and machinery for scaling Cybercab, which is the vehicle that will PROFOUNDLY transform the world of terrestrial transport! — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2026

Insomma, sarà realizzata un'evoluzione del Cybercab che sarà ancora più efficiente. Una batteria più piccola significa anche costi inferiori sia per Tesla e sia per un eventuale acquirente. Non sono stati forniti maggiori dettagli ma pare che questa versione più efficiente con batteria più piccola dovrebbe poter offrire gli stessi carichi di lavoro del modello attuale. Musk ha inoltre ribadito la decisione di dare priorità alla produzione del Cybercab rispetto al Cybertruck.

Il Cybercab rappresenta chiaramente la strada da percorrere per Tesla nel settore automobilistico. Sembra che Tesla sia meno interessata a soddisfare le esigenze del mercato tradizionale e più propensa a concentrarsi sulla trasformazione del trasporto passeggeri attraverso le auto a guida autonoma.

Tuttavia, questo richiede alcuni compromessi da parte di Tesla, e il Cybertruck ne è purtroppo una vittima.

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