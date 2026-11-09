Tesla Cybertruck, prima dell'addio bisogna smaltire gli ordini: arriva un turno extra

Tesla ha deciso di terminare la produzione del Cybertruck attorno alla metà del 2027 con l'obiettivo poi di smantellare la linea di produzione per giugno/luglio per far posto al Cybercab su cui la casa automobilistica intende puntare nei prossimi anno come mezzo per rivoluzionare la mobilità urbana. Il pickup elettrico ha fatto discutere fin dal momento della sua presentazione con quel design di rottura che lo ha reso subito un mezzo decisamente molto particolare.

Le vendite non sono state quelle che Tesla si aspettava ma va detto che sul Cybertruck hanno debuttato tante nuove tecnologie che piano piano vedremo anche sugli altri modelli della casa automobilistica. La storia del Cybertruck si chiuderà quindi nel corso del 2027 ma Elon Musk ha chiarito una cosa importante.

Tesla Cybertruck

Prima dell'addio, Tesla intende aumentare a produzione del pickup elettrico dato che ci sono ancora molti ordini arretrati.

In arrivo un turno di produzione extra

Con un messaggio su X (ex Twitter), Musk ha fatto sapere che attualmente l'arretrato degli ordini è superiore a quanto possono produrre prima di smaltire la linea di produzione la prossima estate. Per tale motivo, l'azienda americana intende aumentare la produzione aggiungendo un turno extra. Ricordiamo che il Cybertruck si produce all'interno della Gigafactory del Texas.

The Tesla Cybertruck order backlog is currently far more than we can make before dismantling the line for Cybercab expansion around June/July next year. We will add an extra shift to try to get all orders done in time. — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2026

Dunque, ci sarà uno ''sprint'' finale per arrivare a produrre tutti i pickup elettrici ordinati prima che la produzione cessi. Una mossa con cui Tesla vuole dire ai clienti di non preoccuparsi perché i Cybertruck ordinati saranno tutti prodotti e consegnati.

Il futuro è nel Cybercab

Tesla vuole rivoluzionare la mobilità urbana e scommette molto sui nuovi Cybercab che adottano tutte le ultime tecnologie che la casa americana ha sviluppato. Nei prossimi mesi l'azienda incrementerà sensibilmente la produzione dei suoi robotaxi e presto dovrebbe iniziare anche la vendita ai privati. Sarà interessante capire come evolverà il progetto di Musk che sta piano piano trasformando Tesla da una casa automobilistica in un'azienda di tecnologia.

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