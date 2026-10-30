Salvini chiama Elon Musk: l'Italia sostiene la guida assistita Tesla

Il Ministro Matteo Salvini ha chiamato Elon Musk per parlare di guida autonoma. Lo fa sapere direttamente il Ministro attraverso un messaggio su X (ex Twitter).

Molto positiva e costruttiva conversazione con Elon Musk oggi. L'Italia guarda con grande interesse alle opportunità offerte dalle tecnologie di guida assistita, con un focus su innovazione e sicurezza stradale, e sostiene un'approvazione rapida da parte dell'UE della Tesla Assisted Driving.

Pronta la replica, sempre su X, del numero uno di Tesla che ringrazia il Ministro.

Durante un intervento a Genova agli Stati generali della logistica del Nord-Ovest, il Ministro Salvini ha poi aggiunto:

Le aziende vogliono investire in Italia, ieri ho fatto una call con Elon Musk sul tema della guida autonoma, ai tecnici del ministero ho dato indicazione di aprire il più possibile le porte, a normativa vigente, alle innovazioni. In alcuni Paesi europei la guida autonoma è già prassi, con tutti i problemi e i vincoli, assicurativi, di giustizia civile e penale, che però non possono chiudere le porte al futuro.

L'Italia aspetta l'approvazione Europea

Salvini quindi apre alle tecnologie avanzate di assistenza alla guida di Tesla. Stiamo parlando della Tesla Assisted Driving (TAD), fino a poco tempo fa nota come Full Self Driving. In Europa ha cambiato nome proprio per accontentare i legislatori in vista del voto per l'approvazione della TAD.

Il Ministro evidenzia il suo sostegno all'approvazione europea. Questo fa capire che l'Italia non farà da sola come alcuni Paesi UE che hanno già dato i via libera al sistema di assistenza alla guida di Tesla. A oggi sono 10 e tra questi troviamo i Paesi Bassi e il Belgio.

Very positive and constructive conversation with @elonmusk today. Italy is looking with great interest at the opportunities offered by assisted driving technologies, with a focus on innovation and road safety, and supports a swift EU approval of Tesla Assisted Driving. Thanks for the exchange, Elon! — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 29, 2026

L'Italia, dunque, attende il via libera da Bruxelles. A che punto siamo? In origine il voto doveva tenersi all'inizio di ottobre ma poi i tempi si sono dilatati. Adesso si parla di dicembre ma vista la burocrazia di Bruxelles non sarebbe strano che si finisse all'inizio del 2027. Per ottenere il via libera serve una maggioranza qualificata di almeno 15 Paesi UE che rappresentino il 65% della popolazione.

Ricordiamo che la TAD o la FSD detta alla vecchia maniera, non è una vera guida autonoma ma solamente un sistema di assistenza alla guida di Livello 2, per quanto avanzato. Il conducente deve quindi rimanere sempre pronto a intervenire in caso di problemi ed è responsabile di eventuali errori della vettura nella guida.

Tesla ha fretta

La telefonata tra Elon Musk e Salvini va nella direzione di mettere pressione all'UE per l'approvazione della TAD. Tesla ha fretta di offrirla nel Vecchio Continente. La strategia di Elon Musk passa per la guida autonoma come ben sappiamo. Inoltre, offrire la TAD rappresenterebbe un importante valore aggiunto per le sue auto. Ricordiamo che è comunque necessario pagare un abbonamento di 99 euro al mese per poter usufruire di questa piattaforma avanzata di assistenza alla guida.

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