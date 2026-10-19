Stellantis, parte la produzione della Leapmotor B10 in Spagna

Finalmente ci siamo. Nel corso dei mesi passati se ne è discusso molto ma, adesso, si parte davvero. Leapmotor ha infatti iniziato la produzione della sua B10 presso lo stabilimento di Figueruelas, a Saragozza, dove già vengono prodotti i modelli Opel Corsa, Peugeot 208 e Lancia Ypsilon. Presso la fabbrica si è tenuta una cerimonia alla presenza dei dirigenti Stellantis e Leapmotor, oltre alle autorità del Paese.

Saragozza è stata scelta per la qualità del suo impianto, la capacità produttiva disponibile e la sua esperienza industriale. Il secondo punto è molto importante. Di recente, il CEO Stellantis Antonio Filosa ha raccontato che nel 2025, l'utilizzo medio degli stabilimenti Stellantis in Europa si è aggirato attorno al 60%. Serve dunque migliorare questo parametro e proprio per tale motivo Stellantis ha stretto alcune partnership per condividere l'utilizzo dei suoi impianti.

Leapmotor in Europa

Inizialmente, Leapmotor assemblava la piccola T03 nello stabilimento polacco di Stellantis a Tychy. Successivamente c'è stato lo stop pare perché la Polonia era tra quei Paesi che avevano dato l'assenso alla proposta UE dei dazi sulle elettriche prodotte in Cina. La casa cinese del Gruppo Stellantis è poi andata in cerca di un altro impianto, per un progetto di più vasta portata.

Leapmotor B10 produzione in Spagna

Dopo diverse indiscrezioni sui possibili impianti candidati, era apparso subito chiaro che sarebbe stata scelta la Spagna. Alla fine è arrivata l'ufficialità con la scelta di Saragozza.

Ma la collaborazione tra Stellantis e Leapmotor cresce e qui nel 2028 sarà prodotto un SUV elettrico Opel su base Leapmotor. Inoltre, in previsione di un futuro rafforzamento dello stabilimento di Madrid, nel 2028 dovrebbe arrivare un modello Leapmotor.

Le dichiarazioni

Silvia Vernetti, Head of Global Corporate Office presso Stellantis, ha commentato:

La transizione elettrica deve essere anche una transizione industriale. Se la nostra collaborazione è la strategia, Saragozza dimostra che possiamo coniugare tecnologia globale, competitività e capacità industriali europee.

Jiangming Zhu, fondatore e presidente di Leapmotor, ha aggiunto:

Le nostre radici sono in Cina, ma le nostre ambizioni sono globali. L'Europa è una parte strategica di queste ambizioni e la produzione a Saragozza ci permette di avvicinare la nostra tecnologia ai mercati e ai clienti europei.

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