Leapmotor B03, una nuova elettrica arriva in Europa: 390 km di autonomia e ricarica rapida

Lunga 4,18 metri, la Leapmotor B03 entra nel segmento B e punta su un abitacolo spazioso, con passo di 2.605 mm

Il Salone di Parigi 2026 ha fatto da cornice per il debutto della nuova Leapmotor B03 che presto arriverà sul mercato europeo. Strettamente correlata alla B03X, con cui condivide anche parte dle look, per il momento ancora non conosciamo i dettagli sulle tempistiche di lancio e soprattutto sui prezzi.

Leapmotor B03: scopriamo dimensioni, interni e motori

Il nuovo modello sarà molto importante per la strategia di crescita del marchio cinese del Gruppo Stellantis in Europa. Non abbiamo ancora tutte le specifiche tecniche complete. Sappiamo comunque che Leapmotor B03 presenta una lunghezza di 4.175 mm e quindi entra nel segmento B. Nonostante le dimensioni compatte, il passo di 2.605 mm dovrebbe garantire il giusto spazio per gli occupanti. Infatti, Leapmotor enfatizza proprio tale aspetto affermando addirittura che la sua nuova vettura offre uno spazio interno ai vertici della categoria, con fino a 888 mm di spazio per le gambe dei passeggeri posteriori.

Leapmotor B03

Modello che punta molto sulla versatilità grazie al sistema LeapFlex per le sedute posteriori e all’area di stivaggio impermeabile Leap Box. Inolte, sono presenti ben 30 vani portaoggetti.

Salendo a bordo c'è il classico ambiente minimalista ma non manca la tecnologia. Leapmotor racconta che sono presenti un quadro strumenti digitale da 8,8 pollici e un sistema infotainment con display touch da 14,6 pollici dotato della piattaforma Leap OS 4.0 Plus. Ovviamente, non possono mancare Apple CarPlay e Android Auto, oltre agli aggiornamenti OTA.

Leapmotor B03

Per quanto riguarda il powertrain, per il momento Leapmotor parla di una potenza fino a 145 kW (197 CV). La batteria sarà LFP sebbene la capacità non sia ancora stata svelata. In ogni caso, sarà possibile ricaricare dal 10 all’80% in 21 minuti (ricarica fino a 2,5 C). L'autonomia? Fino a 390 km WLTP.

Leapmotor B03, interni

Dotazione di serie interessante dato che la Leapmotor B03 proporrà sedili riscaldabili, volante riscaldabile e climatizzazione automatica. Non mancherà nemmeno una completa dotazione di sistemi ADAS.

Leapmotor D19

Al Salone di Parigi, Leapmotor ha porto anche il maxi SUV D19 dotato di motorizzazione rage extender. Nella configurazione 2+2+2, D19 offre esclusive poltrone indipendenti di tipo captain's chair in seconda fila, affiancate da un ampio ecosistema di infotainment, avanzate tecnologie di assistenza alla guida e un innovativo sistema di sospensioni in grado di adattarsi in tempo reale alle condizioni della strada.

In occasione del Salone, Leapmotor ha colto l'occasione per ribadire il suo impegno in Europa, ricordando che in Spagna produrrà la sua B10.

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