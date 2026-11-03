Tesla, non premete quel pulsante: potrebbe costarvi molto caro

Solamente premere per sbaglio quel pulsante, rischia di costare ben 539 dollari ai proprietari di una Tesla. La casa americana ha da poco introdotto la funzione ''Emergency Drive Away''. Per il momento è solamente per il mercato americano e sostanzialmente consente di ripartire da un Tesla Superchrger anche se l'auto è ancora collegata, in situazioni di emergenza. Ovviamente significa anche fare danni visto che riparare il connettore dell'auto o ancora peggio la colonnina può costare davvero molto caro. Nei casi peggiori si può arrivare a spendere fino a 25 mila dollari.

Ma come detto, si tratta di una funzione pensata per situazione di emergenza che Tesla stessa spera non capitino mai. A quanto pare, però, anche semplicemente premere il pulsante di questa funzione senza muovere la macchina di un millimetro ha dei costi.

Cosa succede e quanto costa

A quanto pare, un cliente Tesla ha raccontato di aver premuto il pulsante ''Activate'' della funzione Emergency Drive Away mentre l'auto era ancora collegata a un Supercharger. Il proprietario della Tesla stava per partire, ma si è ricordato che il cavo era ancora collegato e quindi non si è mosso. Tuttavia, nonostante sia rimasto fermo, sullo schermo dell'auto è apparsa la scritta ''Emergency Drive Away has been activated'', cioè è stata attivata la funzione di avvio di emergenza. Inoltre, è comparsa la scritta ''Service is required'', cioè è richiesto un intervento di assistenza.

Customer called because they have an active alert after tapping ACTIVATE on the new Emergency Drive Away feature. They didn't actually drive away but were about to until they ''remembered'' they had the charge cable connected. This alert can only be cleared by Tesla Service. https://t.co/SkHyJJPFwU — Yaro (@Tutrifour) October 28, 2026

La sorpresa maggiore è stata il costo per risolvere il problema. Infatti, al cliente è stato mandato un conto di 539 dollari per ispezionare la porta di ricarica e cancellare l'avviso. La cifra pagata si riferisce a questo singolo caso ma pare evidente che è meglio non toccare nulla, nemmeno per curiosità, per evitare di imbattersi in problemi simili dato che si è obbligati a effettuare una visita al Service.

Niente in Europa, per il momento

Al momento la funzione Emergency Drive Away è solo per il mercato americano e non copre le Model S e Model X prodotte prima del 2021. Non è chiaro se e quando sarà resa disponibile anche in Europa. Se arrivasse bisognerà fare molto attenzione per evitare fatture salate impreviste.

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